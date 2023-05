STAI ANDANDO FUORTES! POTREBBERO ESSERE LE ULTIME ORE A VIALE MAZZINI PER L'ATTUALE AD DELLA RAI: NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI GIOVEDÌ SARÀ APPROVATO IL DECRETO LEGGE CHE FISSA A 70 ANNI IL LIMITE D’ETÀ PER I SOVRINTENDENTI DEI TEATRI ITALIANI. UNA MOSSA PER FAR SLOGGIARE LISSNER E LASCIARE LA POLTRONA DEL SAN CARLO DI NAPOLI A FUORTES – IL GOVERNO È PRONTO AD AFFRONTARE LA GUERRA LEGALE DEL FRANCESE PUR DI SUPERARE LO STALLO TOTALE IN CASA RAI: LA PRESENTAZIONE DEI PALINSESTI RINVIATA A LUGLIO E LE NOMINE SOSPESE DA MESI...

[…] Per Carlo Fuortes, potrebbero essere gli ultimi momenti da ad della Rai, il tempo che lo separa da altro incarico potrebbe ritenersi veramente residuo se tutto dovesse incastrarsi come alcuni auspicano già entro domani.

Il Consiglio dei Ministri sembra deciso a varare un decreto legge-paracadute che prevede un emendamento teso a fissare a 70 anni il limite d'età per il pensionamento dei sovrintendenti dei teatri italiani. Un provvedimento fatto apposta per mandare a casa l'attuale sovrintendente del San Carlo di Napoli, Stéphane Lissner (classe 1953) e consentire così a Fuortes di prendere il suo posto e di lasciare la poltrona bollente di ad Rai.

Pare che a Palazzo Chigi siano anche pronti a gestire i mal di pancia di Lissner, il quale ha fatto sapere da tempo che darà mandato ai suoi legali di tutelare la propria immagine e il suo posto vista golfo. «Non ho alcuna intenzione di andare via per lasciare il mio incarico all'amministratore delegato della Rai». Per il governo però le priorità sono altre e la prima riguarda non tanto le sue rimostranze, giuste o sbagliate che siano, ma rimettere in marcia l'Azienda di viale Mazzini.

Altro indizio: venerdì è in programma il Cda Rai, ancora non è arrivato alcun ordine del giorno e i consiglieri non sanno di che cosa si discuterà, forse proprio del nuovo assetto al vertice.

Nel frattempo si spera arrivi, si prevede addirittura oggi, il pronunciamento dell'Agcom a proposito del pasticcio Sanremo e della pubblicità occulta che avrebbe infelicitato l'ultimo Festival dei record.

[…] Il procedimento sanzionatorio potrebbe portare a multe che variano dai 10mila ai 253mila euro, come previsto dal Testo unico dei servizi audiovisivi. Riguardo appunto alla pubblicità non segnalata, sono stati rilevati 12 episodi, mentre sull'utilizzo di Instagram in diretta televisiva il Consiglio, all'unanimità, «ha ritenuto la questione non manifestamente infondata e ha dato mandato alla competente direzione di avviare un procedimento sanzionatorio».

Lo scossone potrebbe servire, la situazione in Rai va oltre la non gestione, da tempo si parla di paralisi, di ordinaria e straordinaria amministrazione lasciata appesa. L'Azienda è bloccata da novembre ed è un periodo enorme che potrebbe portare al collasso definitivo. Una chiara conferma è lo slittamento della presentazione dei palinsesti dell'autunno agli investitori, che doveva tenersi il 28 giugno e che oggi è calendarizzata per luglio, ma senza data precisa.

In Cda si lamenta pure che i palinsesti estivi siano carenti di informazioni: «incompleti e generici», li hanno definiti. Senza parlare del ritardo a proposito del piano industriale che potrebbe compromettere anche il Contratto di servizio in scadenza a settembre, ritardi denunciati in Commissione di Vigilanza Rai dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Un segnale dello sbando sta nell'ordinario: il responsabile dell'Approfondimento Antonio Di Bella è già in pensione da due mesi, ma la sua permanenza effettiva è stata prorogata perché nessuno s'incarica di indicare il nome del successore.

Resta scoperta la direzione della tv di San Marino. Rai Sport, dopo l'uscita di Alessandra De Stefano, ha ancora un direttore facente funzioni. Al Tg1 manca un caporedattore e tanti altri ruoli restano scoperti come peraltro al Tg2. Anche Raicom aspetta la nomina del nuovo presidente. Il 26 maggio, proprio per tutti questi motivi [...] è stato indetto uno sciopero dei sindacati appoggiato anche dall'Adrai, l'organizzazione che rappresenta i dirigenti.

