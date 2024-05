STAMPA È POTERE – IL PRESUNTO ACCORDO “CORRUTTIVO” TRA GIOVANNI TOTI E ALDO SPINELLI PASSA ANCHE DAL TELEFONO DI UN GIORNALISTA DEL “SECOLO XIX”, SIMONE GALLOTTI. È LUI CHE PASSA SPINELLI AL GOVERNATORE, IL 17 SETTEMBRE 2021. E IL PRESIDENTE TRANQUILLIZZA L’IMPRENDITORE: “IL 29 VA LA TUA ROBA. RICORDATI CHE IO STO ASPETTANDO ANCHE UNA MANO EH?” – LE LAMENTELE SU UN ARTICOLO DEL “FATTO” CHE “ROMPE I COGLIONI” E LE MANOVRE PER LA VENDITA DEL QUOTIDIANO GENOVESE: L’ACQUISIZIONE DA PARTE DI APONTE È A UN PASSO (CON LA REGIA DI TOTI…)

Estratto dell’articolo di Marco Franchi per “il Fatto quotidiano”

C’è un momento in cui l’accordo che la Procura di Genova ritiene “corruttivo” tra Giovanni Toti e l’imprenditore Aldo Spinelli, potrebbe essersi sostanziato sul telefono di un giornalista del Secolo XIX. Proprio nei giorni i cui i protagonisti di questa vicenda si lamentavano degli articoli del Fatto Quotidiano.

[…] È il 17 settembre 2021 e Spinelli sta aspettando una notizia fondamentale da Giovanni Toti: il rinnovo della concessione delle aree ex Enel e la trasformazione della spiaggia di Punta dell’olmo.

Quel giorno l’imprenditore chiama un cronista del Secolo XIX, Simone Gallotti (estraneo all’indagine), esperto di cose portuali. I due discutono di un’intervista a Spinelli che, a detta dell’imprenditore, avrebbe irritato il manager dell’autorità Portuale, Paolo Emilio Signorini e vorrebbe una precisazione. “Ma Signorini è incazzato, dice che me la son presa con lui!”, dice Spinelli, a cui replica Gallotti: “Ma no (...) ma l’hai spronato bene”.

A un certo punto si affaccia Giovanni Toti. È un’occasione pubblica: “Ho Aldo al telefono, vuoi parlargli?”. Il cellulare passa in mano al governatore: “Il 29 va la tua roba... – dice Toti a Spinelli – ricordati che io sto aspettando anche una mano eh?”. E Spinelli: “Si va bene, ma digli che metta anche l’enel, digli che metta l’enel, che è tutto a posto pure lì”.

E Toti: “Sì, ma ci dobbiam vedere dai...”. Secondo i pm “da tale conversazione si comprende chiaramente che Spinelli e Toti allargano esplicitamente l’accordo corruttivo già stipulato il 1.9.21”. “Ero a moderare un evento di Gedi. Mi ha chiamato Spinelli, per tagliare la telefonata gli ho passato Toti e sono andato a fumare una sigaretta”, ha chiarito Gallotti al Fatto.

Nel pomeriggio del 8 marzo 2022, notano gli inquirenti negli atti dell’indagine “sul sito internet del Fatto Quotidiano veniva pubblicato (...) un articolo nel quale si riportava che, a soli cinque giorni dall’ottenimento del rinnovo della concessione demaniale del Terminal Rinfuse, erano state disposte erogazioni liberali a favore del “Comitato Giovanni Toti-liguria” da parte di quattro imprese riconducibili ad Aldo Spinelli, per un totale di 40.000 euro”.

Quello stesso giorno, intercettati, Spinelli dice a Toti: “C'è La Verità che rompe i coglioni”. “No... no, ma è Il Fatto”, lo corregge Toti. E Spinelli: “perché abbiamo fatto 40.000 euro di finanziamento. Gli ho detto: ‘Ma cosa cazzo volete? Come vivono i partiti? Gli ho detto: ‘ringraziamo Dio, ringraziamo Dio che abbiamo un trio a Genova, che per 30 anni hanno dormito, abbiamo Toti Signorini e Bucci che finalmente Genova diventerà la capitale europea, non dell’italia, con tutti gli investimenti che (...)”. “Anzi (...) A proposito di finanziamenti, mo ti devo venire a trovare”, dice, beffardamente Toti.

Genova, i suoi poteri forti e la stampa, dunque. Non è un caso se in questi mesi Il Secolo XIX sia nelle mire dei grandi imprenditori che hanno interessi nel porto. Come Gianluigi Aponte, patròn di Msc, che in questa partita è rivale di Spinelli ma che non ha minori interessi nel porto […].

[…] Aponte […] è a un passo dall’acquisizione dello storico quotidiano genovese dal gruppo Gedi. Anche qui, l’armatore si è dovuto scontrare con la concorrenza di Spinelli, che tra febbraio e marzo si è incontrato con l’ad di Gedi, Maurizio Scanavino […]. “Mi è bastato fare il presidente del Genoa, al massimo mi interessa l’aeroporto”, replicò lui, provando a smentire.

Fatto sta che […] l’operazione di vendita del Secolo vedrebbe proprio la regia di Giovanni Toti, cui non piace la linea della direttrice Stefania Aloia. […]

