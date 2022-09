È LA STAMPA, SUA ALTEZZA! – LA MORTE DI ELISABETTA SULLE PRIME PAGINE DEI PRINCIPALI GIORNALI DEL MONDO – LA COMPOSTEZZA DEL “TIME”, DEL “GUARDIAN” E DEL “FINANCIAL TIMES” – IL “DAILY MAIL”: “IL NOSTRO CUORE È SPEZZATO” – “THE SUN”: “WE LOVED YOU, MA’AM” – E POI “LIBERATION”, LA “BILD” E QUEI GENIACCI DEL “MANIFESTO”...

morte regina elisabetta stampa inglese

Le prime pagine dei giornali britannici, venerdì 9 settembre, poche ore dopo la morte di Elisabetta II. La reale, capo di stato della Gran Bretagna e di altre 14 nazioni del Commonwealth, è morta all'età di 96 anni.

L'annuncio di Buckingham Palace ha innescato messaggio di cordoglio da tutto il mondo. Per la maggior parte dei sudditi, Elisabetta è stata l'unica monarca che abbiano mai conosciuto. A prendere il suo posto sul trono sarà il figlio maggiore, che prenderà il titolo di re Carlo III.

