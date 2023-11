Ivan Rota per Dagospia

Annalisa stasera sarà a "X Factor" dopo la polemica di Morgan che aveva definito la sua hit “Bellissima”, una canzone di “una banalità incredibile” (“Non è niente di che, dal punto di vista armonico non esiste. Nemmeno dal punto di vista melodico”).

La cantante, che dopo il successo del suo primo concerto al Forum di Assago presenterà nel corso della puntata il suo nuovo singolo, Euforia, a “Tv Sorrisi e Canzoni” ha precisato come la sua partecipazione a "X Factor" fosse fissata già prima delle “piccole polemiche” con Morgan: “Ognuno dica quello che vuole, io do il giusto peso alle cose”. Il produttore Davide Simonetta, co-autore della canzone, era stato tranchant con Marco Castoldi: “Mai un successo e spiega cose. Che mondo splendido”

Alla festa più trendy dell’anno alle Formiche Lab a Roma, la Pariettona si é scatenata in una danza erotica sulla musica di Cuore Selvaggio, il suo pezzo iconico di cui urge un remix (Malgy, ci stai ascoltando?) in onore del festeggiato Cristiano Tommasi: una festa a tema “coatti” tanto che pareva di essere a Coccia di Morto. L’ imprenditore Fabio Adami, suo fidanzato ormai da due anni, nonostante sia un uomo riservato e serio, ama il lato “selvaggio” ed esibizionista dell’’Alba nazionale di cui si è dichiarato innamorato sino dagli anni 90, dai tempi di Galagoal, perché incarna, a suo dire, esattamente il suo ideale di donna .

Parietti si é scatenata durante la sua esibizione con due manzi a petto nudo, anche loro molto selvaggi… Una chicca: la Pariettona preparó nel 1993 una strenna natalizia per i suoi fan prodotta da Shel Shapiro dal titolo evocativo di Alba da Sentire. Il mini album contiene in ordine, un iconico medley natalizio Silent Night, Bianco Natale, Happy Xmas (War Is Over), la sexy cover di Love To Love You Baby di Donna Summer e appunto l’inedito Cuore Selvaggio, una ballata dai suoni latino-americani con la quale l’ allora nuova cantante rivendica la sua libertà in quanto donna: “Ti tenterò, vedrai, come il serpente e poi… e poi ti sfuggirò, ti tradirò vedrai, lo so…”

Al Grande Fratello, Angelica Baraldi sul fidanzato Riccardo Romagnoli aveva detto: “Non ho bisogno di baciarlo, basta la connessione di cervelli”. Lui le ha risposto: “Sono contento che abbia detto queste cose, mi ha tolto un peso enorme, temevo di averla messa in difficoltà non avendola baciata. Io e Angelica ci capiamo perfettamente e il fatto che abbia dato più importanza alle parole che al singolo bacio, capendo quello che stavo dicendo, mi rende molto orgoglioso di lei”.

E continua un’altra telenovela, questa volta triste, tra i due ex gieffini Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Lui ha reso pubblica la notizia secondo cui Sophie Codegoni gli avrebbe chiesto tremila euro al mese di mantenimento senza farle vedere la bambina: “C’è chi pensa ai nuovi look e non rientrare a casa dalla propria figlia e c’è chi invece deve pregare invano per poterla vedere. Non scordate mai chi siete e da dove venite…”

Mentre Perla sta per entrare nella casa del GF, Igor Zeetti, il tentatore che la fece capitolare a Temptation Island, cosa che decretó la fine della di lei storia con Mirko, si è fidanzato con Giulia Colacchi, una modella che é stata tra le finaliste di Miss Italia.

Milly Carlucci ha detto la sua riguardo la lite tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica a Ballando con le Stelle: “Sono apparsi dei titoli che dicono ‘Rissa a Ballando con le stelle’. È chiaro, e lo so molto bene, che i titoli da quando esiste la comunicazione sono sempre titoli fatti per colpire la fantasia, però ristabiliamo la realtà dei fatti: dietro a una parola come rissa c’è un comportamento che, ovviamente, se fosse vero non potrebbe essere condiviso e giustificato da nessuno”.

Brad Pitt, alla soglia dei sessant’anni, avrebbe trovato l’amore in Ines de Ramon, 32 anni: è la vice-presidente del marchio di gioielli Anita KoInes, e ha lavorato per Christie’s e per il gioielliere svizzero De Grisogono. E’ stata sposata con Paul Wesley, attore di “The vampire diaires”. Auguri.

Una Carla Bruni insolitamente romantica ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui Nicolas Sarkozy si siede vicino a lei passandole un braccio attorno alle spalle mentre si sorridono: “Grazie per questi 16 anni di amore, amore mio". Questo per festeggiare non l'anniversario di matrimonio, ma quello della prima volta in cui si sono conosciuti.

Alla conferenza stampa di presentazione del film Ferrari, Adam Driver, interprete e produttore esecutivo, alla domanda in un giornalista: “Cosa ne pensa delle scene degli incidenti automobilistici, che a me sono sembrate piuttosto forti, drastiche e, devo dire, dozzinali?”, ha risposto semplicemente: “Vaffanculo. Passiamo alla prossima domanda”.

