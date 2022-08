STASERA SU RAI UNO VA IN ONDA L’ULTIMA PUNTATA DI SUPERQUARK CON PIERO ANGELA – IL FIGLIO ALBERTO: “"QUANDO HA SAPUTO CHE ORAMAI ERA ARRIVATO IL SUO TEMPO, HA FATTO UN CALCOLO COSÌ A SPANNE DEL TEMPO CHE GLI SAREBBE RIMASTO E HA FATTO TUTTE LE PUNTATE CHE STANNO ANDANDO IN ONDA ADESSO DI SUPERQUARK" – STASERA SARÀ TRASMESSO UN DOCUMENTARIO DELLA BBC INTITOLATO “L’UOMO”, CHE CI FARÀ SCOPRIRE…

Da www.liberoquotidiano.it

Andrà in onda questa sera l'ultima puntata di SuperQuark con Piero Angela, il divulgatore scientifico scomparso lo scorso 13 agosto all'età di 93 anni. L'appuntamento è alle 21 e 25 su Rai 1. L'ultima puntata della 29esima edizione del programma sarebbe stata fortemente voluta proprio da Angela. Che, come sottolineato dal figlio Alberto nel discorso ai funerali, prima di morire ha fatto in modo di chiudere tutte le puntate rimaste.

"Quando ha saputo che oramai era arrivato il suo tempo, ha fatto un calcolo così a spanne del tempo che gli sarebbe rimasto e ha fatto tutte le puntate che stanno andando in onda adesso di SuperQuark", ha detto Alberto Angela.

Questa sera, mercoledì 17 agosto, andrà in onda l'ultima puntata di questa lunga e importante trasmissione. Puntata che si aprirà con documentario della BBC intitolato “L’Uomo”, che ci farà scoprire il pianeta che cambia, mostrando cosa stiamo alterando, ma anche alcune soluzioni già in atto.

Tanti gli ospiti di Piero Angela per le rubriche. Per “Scienza in cucina” ci sarà la dottoressa Elisabetta Bernardi, che ci aiuterà a capire cosa mangiare per vivere più a lungo. Mentre Massimo Polidoro, in “Psicologia di una bufala”, parlerà invece di astrologia. Angela, poi, sarà anche in seconda serata con Superquark Natura. Il tema discusso sarà "L’importanza della famiglia”, raccontato dalla meravigliosa serie BBC "I segreti della sopravvivenza", dedicata alla nostra terra e ai suoi abitanti.

