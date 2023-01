STATE BONI. ANZI, STATE BONVI! – APPUNTAMENTO IMPERDIBILE PER I FAN DELL’ENIGMISTICA E DEL NOSTRO “CRUCI-DAGO”, DOMANI A MILANO: IL MITICO BIG BONVI METTERÀ ALLA PROVA, LIVE, GLI SPETTATORI DEL TEATRO MANZONI CON IL “CRUCI MUSIC SHOW”. TUTTI I PRESENTI SARANNO INVITATI A RISOLVERE UNO SCHEMA DI PAROLE CROCIATE, RISPONDENDO A QUESITI CHE RIGUARDERANNO IL MONDO DEL CINEMA, DELLA TV E DELLO SPETTACOLO…

Da www.sorrisi.com

BIG BONVI CRUCI MUSIC SHOW

Enigmistica e spettacolo si uniscono nel "Cruci Music Show" che Big Bonvi, l'autore del mitico cruciverba di Sorrisi, terrà al Teatro Manzoni di Milano domenica 15 gennaio alle 20.

Di cosa si tratta? Sarà un irresistibile gioco interattivo in cui gli spettatori saranno invitati a risolvere un divertente schema di parole crociate, rispondendo a quesiti che riguarderanno il mondo del cinema, della tv e dello spettacolo.

L'appuntamento è al Teatro Manzoni di Milano, in via Manzoni 42. L'ingresso è libero: per partecipare, però, bisogna recarsi a questo indirizzo web e compilare il form con la conferma.

