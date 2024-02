A me la faccia di Perla che si copre la bocca con la mano con tanto di “oddio un uccello” mi fa pisciare ve lo giuro#perletti pic.twitter.com/OzCOI8SHQW — pia??‍? ? perletti era ? ? ? (@perlytasera) February 5, 2024

Ivan Rota per Dagospia

elisabetta canalis 5

Stefano De Martino sullo sbandierato flirt con Alessia Marcuzzi smentisce Belen in una intervista a “Il Giorno”: “Siamo grandi amici, e lei – suo malgrado – è entrata in questo tormentone. Alessia conosce bene certe dinamiche, soprattutto non le ha fatto piacere perché quando ci sono figli di mezzo è sempre complicato. Da amico, ho provato a fornirle la mia visione della situazione…”

Barbara D’Urso è diventata nonna di Matilde, figlia del primogenito Giammauro con la compagna Giulia nel 2022. La conduttrice Mediaset per la prima volta ha pubblicato su Instagram una foto che la mostra con la nuora Giulia: nella foto sono con la piccola Matilde nel passeggino.

La sua Griselda ha convinto pubblico e critica cambiando completamente registro dalla Gloria di Modern Family. Ora Sofia Vergara ha trovato l’ amore. La relazione con Justin Saliman va alla grande. Dopo il divorzio da Joe Manganiello, ha ritrovato il sorriso e parte del merito é del chirurgo ortopedico…

Prima volta nella storia in cui una concorrente diventa più grande del programma: è Beatrice Luzzi in una puntata da tutti definita horror del Grande Fratello con Alfonso Signorini che dice di essere sempre stato dalla sua parte.

perla vatiero

Si é visto ieri sera peró che stava dalla parte di Varrese, il bullo che é arrivato a dire che alla Luzzi “urinerebbe addosso.” In pratica si fa passare la vittima per carnefice e viceversa. Il conduttore arriva a dirle che é egoriferita. Santificazione in diretta di Massimiliano Varrese nonostante l'insurrezione nazionale sui social contro di lui.

E lei ha smerdato il programma in diretta portando alla luce il fatto che molti video non vengano mostrati.

Per fortuna da casa si é capito quanto sia diventato brutto il gioco. Anche molti vip hanno detto la loro. Dopo Rita Dalla Chiesa, Rossella Erra, la giurata del popolo di Ballando con le Stelle, é intervenuta: “Cara Beatrice, ti ho sempre supportato, ma è arrivato il momento di prendere atto che qualsiasi cosa tu dica o faccia tutti sono contro di te. Apri quella porta, sbattila e fallo fare a loro il programma e poi voglio vedere cosa fanno senza di te.”

E prosegue: “Però oggi è un attacco oserei dire violento. Mi viene la voglia di cambiar canale. Ha ragione quando dice che è ego-bersagliata.Ma tutto questo accanimento contro di lei è giusto? Sì è tanto parlato di Gf pulito e poi? Sì predica bene e poi si razzola male.”

de martino marcuzzi

E anche Alex Belli, protagonista di un Grande Fratello, difende la Luzzi: “Mi connetto solo ora al Grande Fratello, e penso solo una cosa, esci Bea!! perché un conto essere protagonisti di puntata, un altro essere continuamente bersagliati perché il rischio è che per stanchezza si passi dalla parte del torto!”

E sti quattro ragazzotti senza arte né parte a cui viene permesso di dire ogni cosa. Ecco il macellaio Paolo: “Tutto quello che hai detto di Massimiliano è come se ti stai facendo un autoanalisi, hai detto che lui ti ha fatto la pantomima perché stavi a piangere e tu quando passi vicino a Perla le fai ‘uh che fai piangi?’. Sei una persona orribile, guardati allo specchio e guarda bene chi sei prima di parlare delle altre persone perché tu non sai cosa vuol dire campare. Fidati”.

belen

Perla ha incontrato per l’ennesima volta Mirko per rispondere ai dubbi del suo ex fidanzato. Unico aspetto divertente: appena lo vede lei dice “uccello”. Si riferiva a un volatile passato in giardino. Ormai le incursioni di Mirko in questo programma hanno superato quelle di Amadeus al Tg1. Infine dice a Perla: “Bea è una donna molto intelligente da cui si può imparare molto."

E la Luzzi, nominata con Stefano, Federico e Vittorio, chiede di farla uscire perché "qui non ho più niente da dare e niente da prendere. Se io non posso dire non equilibrato a una persona mentre a me mi si può dire repellente allora basta".

Ecco Alessio Falsone, il nuovo concorrente non vip del Grande Fratello: “Non mi concedo più come prima…Tant’è che molte donne mi fanno passare per Chione Harry, il fratello di Harry Potter: Harry Chione (ricchione). Come potrei quindi io godere di una cena con un uomo sapendo che a me il salame al cioccolato (?) non me gusta?”. In risposta a chi gli chiedeva se sarebbe andato a cena con un uomo. Un’ altra bellissima scelta…

barbara d urso e la nuora giulia

E arriva Simona Tagli annunciata come un ciclone: si presenta parlando dei capelli dei concorrenti. Del resto, fa la parrucchiera. Altro che bomba sexy…

Beatrice: “Veramente io voglio rivedere il contratto Alfonso, mi rifiuto sciopero non rispondo basta sono stufa.Tra l'altro io non avevo detto stupidi a loro, non avevo detto bulla a lei bisogna incominciare a rallentare.”

Le frasi della serata. Perla: “Indipendente di se stessa.” La plurilaureata Anita: “Mi ritrovo in Giampiero Mughini”. Sará contento. Infine il macellaio Paolo: “A me arrivano gli aerei non solo perché sono bello fisicamente, ma perché le donne vorrebbero essere trattate come ti tratto io.” Ecco, certo, come ha trattato Beatrice…

elisabetta canalis 4 elisabetta canalis 1 elisabetta canalis