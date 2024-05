STEFANO DE MARTINO VIENE BECCATO DA “CHI” IN BARCA IN COSTIERA AMALFITANA CON UNA AVVENENTE MODELLA, MARTINA DE CARLO – NON E’ LA FIDANZATA DI CARTONE DEL BALLERINO, MOLTO STIMATO DAI VERTICI DI FRATELLI D'ITALIA - LA RAGAZZA NON HA NULLA A CHE FARE CON IL MONDO DELLO SPETTACOLO E SAREBBE AMICA DI UN AMICO DI DE MARTINO – IL PROSSIMO CONDUTTORE DI “AFFARI TUOI” HA SPERGIURATO DI ESSERE SINGLE

Stefano De Martino è l'uomo del momento. E come tale è ancora più sotto i riflettori. Non solo quelli televisivi. Lo vediamo, infatti, in barca con alcuni amici, al largo della Costiera amalfitana. Il suo programma Stasera tutto è possibile si è appena concluso con uno storico 14% e con oltre due milioni di telespettatori, ha appena firmato un contratto importante con la Rai, è lui l'uomo del dopo Amadeus (insieme con Carlo Conti, che per due anni sarà alla guida del Festival di Sanremo) e a settembre condurrà Affari tuoi, programma di punta di Raiuno.

Il primo giorno di libertà dagli impegni lavorativi Stefano lo trascorre con gli amici, sulla sua barca Santiago, in un posto ritirato in mezzo al mare, ma il fotografo di "Chi" c'è. E immortala il fisico scultoreo di De Martino e quello di un'ospite particolarmente avvenente, Martina De Carlo.

Una ragazza che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo e che sarebbe amica di un amico di Stefano. Ma basta vedere il golden boy della tv, lo scapolo d'oro, accanto a una donna per volare con la fantasia. È un prezzo da pagare per un ragazzo che sta costruendo una carriera importante e che vorrebbe liberarsi dal giogo del gossip, ma proprio perché si parla di lui, e proprio perché amano tutti curiosare anche nella sua vita, è una preda golosa.

La sua sarà un'estate da single, dopo un periodo intenso, ricco di successi e di suggestioni. Ha messo da parte per mesi la propria vita privata, si è dedicato al lavoro e adesso, dopo aver scelto di restare in Rai, inizia una stagione di relax. Sulle sue tracce non c'era solo la tv di Stato e Stefano ha dovuto ragionare a lungo termine.

Ha scelto di proseguire un percorso iniziato nel 2019 con Made in sud e Stasera tutto è possibile. Due programmi comici, nei quali ha mostrato verve e capacità di improvvisazione. Tanto da portare a teatro due spettacoli, Che coppia noi tre - The show e Meglio stasera - Quasi one man show. Un anno fa ha condotto la festa scudetto del Napoli, in diretta su Raidue, e la prova del suo feeling con il pubblico generalista è stata lo speciale Da Natale a Santo

Il salto ad Affari tuoi, che avverrà a settembre, sembra quindi nelle sue corde. Dovrà aggiungerci l'emozione, il suo essere un ragazzo di cuore. Il suo cuore è tutto per la sua famiglia, per i suoi amici, per la sua città. È qui che si rifugia quando ha bisogno di pace. E qui che vede i suoi amici, che lo trattano come Stefano e non come 1l personaggio televisivo, anche se poi si ritrovano con lui su "Chi". Come Martina, che ha conosciuto quel giorno e che frequenterebbe un suo amico. Lui la fa sentire a proprio agio, guardano insieme il telefono, ma niente di più.

