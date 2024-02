DALLE STELLE… ALLE SBARRE! - PAURA E DELIRIO DURANTE LA CERIMONIA DEI GRAMMY AWARD A LOS ANGELES: IL RAPPER KILLER MIKE È STATO ARRESTATO POCHI ISTANTI DOPO AVER VINTO TRE STATUETTE - IL MUSICISTA, IL CUI VERO NOME È MICHAEL RENDER, È STATO PORTATO VIA IN MANETTE A CAUSA DI UNA RISSA SCOPPIATA NEL BACKSTAGE - IRONIA DELLA SORTE: DOPO AVER VINTO I PREMI, IL 48ENNE AVEVA FATTO UN DISCORSO SU COME FOSSE RIUSCITO A METTERE LA TESTA A POSTO: "A 20 ANNI, PENSAVO FOSSE BELLO ESSERE UNO SPACCIATORE. A 40 HO INIZIATO A FARE I CONTI CON I RIMPIANTI E LE COSE CHE AVEVO FATTO…" - VIDEO

KILLER MIKE

Killer Mike è stato arrestato per reati minori dopo una lite avvenuta nel backstage dei Grammy 2024. Quarantotto anni, attivista politico e vivace sostenitore di Joe Biden, Michael Santiago Render (questo il suo vero) è stato visto lasciare la cerimonia con due agenti e altre tre persone.

L'ARRESTO DI KILLER MIKE

L'arresto di Killer Mike è avvenuto poco istanti dopo il ritiro delle tre statuette vinte. A confermarlo è stato un portavoce della Polizia di Los Angeles.

KILLER MIKE ARRESTATO DURANTE I GRAMMY

[…] L'Hollywood Reporter ha diffuso il video girato su X, in cui si vede Killer Mike in manette, scortato da due agenti e da altre tre persone fuori dalla Crypto Arena di Los Angeles.Tutto è avvenuto subito dopo la premiazione dei Grammy 2024, che lo ha visto trionfare in tre categorie: Miglior album rap per il disco Michael, Miglior canzone rap e Miglior performance rap per il suo brano Scientists and Engineers featuring Andre 3000, Futuro ed Eryn Allen Kane.

I FESTEGGIAMENTI (PRIMA DELL'ARRESTO)

KILLER MIKE

Non è chiaro con chi Killer Mike abbia litigato nel backstage dei Grammy. "A 20 anni, pensavo fosse bello essere uno spacciatore", ha detto dopo aver vinto i suoi premi. “A 40 anni ho iniziato a fare i conti con i rimpianti e le cose che avevo fatto. A 45 anni ho cominciato a fare rap per raccontare la mia vita, a 48 provo un'enorme empatia e simpatia per ciò che ero". Sul palco, con le statuette tra le mani, ha dedicato il premio a chi crede che - ad un certo punto - si sia troppo vecchi per rappare. L'Hollywood Reporter ha provato a contattare un suo rappresentate per commentare l'arresto, ma non ha ottenuto risposte.

KILLER MIKE ARRESTATO DURANTE I GRAMMY