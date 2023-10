mariacarla boscono

Ivan Rota per Dagospia

É ancora oggi una delle rare top model italiane famosa nel mondo, icona dei piú grandi stilisti: parliamo di Mariacarla Boscono che tra poco convolerá a nozze con l'atleta di salto con l'asta Claudio Stecchi. Hanno dato l’ annuncio sui social, dopo un viaggio a Los Angeles con la figlia undicenne di lei: Marialucas, avuta dall'ex Andrea Patti. Boscono ha postato delle foto scrivendo: “In mezzo alle settimane della moda abbiamo nuotato nel mare, siamo andati a fare escursioni e ci siamo fidanzati”. Entusiasmo degli amici, da Bianca Balti a Skin.

Cose che voi umani… Gianluca Benincasa in questi giorni ha pubblicato un libro autobiografico in cui racconta tutta la storia d'amore con la ex gieffina Antonella Fiordelisi e i retroscena della loro rottura. Non c’é piú religione.

Sembra che molte star di Hollywood odino Tom Cruise: tra queste John Travolta e Kirstie Alley . Cruise era in competizione con Travolta per raggiungere una posizione primaria in Scientology.

I cattivi rapporti con i Beckham, invece, nascerebbero dal divorzio tra Tom Cruise e Katie Holmes. Odiato anche da Mark Wahlberg e Justin Bieber che lo avrebbe sfidato su twitter per poi fare un passo indietro: “penso che probabilmente mi prenderebbe a calci in una rissa".

Gabiele Cirilli su Enrico Brignano:

"Con Enrico c’era tanta, tanta amicizia. Poi il successo lo ha portato verso una strada di… Mi sono spiegato…Lo direi anche davanti a lui, gli voglio molto bene, siamo come fratelli… Ma tu lo chiami e: ‘Ciao, come stai?’ e lui risponde: ‘Scusa, sto facendo un rogito, ciao’".

Continua la telenovela tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che sabato sarà a Verissimo per rispondere alla ex. Il ragazzo ha pubblicato un post sibillino: una foto con la scritta “In love with", che puó essere un tentativo di riconquistare Sophie della quale ne ha dette peste e corna. La faccenda puzza di bruciato…

E ieri sera Heidi Baci, uscita dal Grande Fratello, manda una lettera che non spiega niente. Nessuna spiegazione sulla sua decisione di uscire dopo che il padre le aveva detto di non gradire la sua amicizia con Massimiliano Varrese e che la madre sta male. Tutto rimandato alla prossima puntata.

Anche Beatrice Luzzi dice che suo padre l’ha ostacolata da giovane per la relazione con un calabrese come Giuseppe Garibaldi di cui si è invaghita nella casa. E Signorini dice: “La lupa perde il pelo, ma non il vizio.” Anche Fiordaliso fu cacciata di casa dal padre perchè incinta a quindici anni.

Sempre a proposito della Luzzi, tutti dicono che si é imbellita con l’ amore di Garibaldi con il quale peró non va piú a gonfie vele . L’attrice dice che non é sincero ( é andato a confidarsi dalle sue acerrime nemiche) e che non vede un futuro per loro fuori dalla casa .É sua una delle frasi della serata: “ É un processo pubblico alle mie intimitá”.

Tutta la casa contro di lei dopo che ha dato dell’ orribile e della gatta morta a Angelica. Dice: “ Ho le mie ragioni” Quasi tutti la nominano e Alex Schwazer lancia la bomba dicendo che ci ha provato con lui. La Luzzi esplode come una Francesca Bertini che si attacca alle tende: “Dimmi quando?” Alex le dice anche che quella con Garibaldi é una recita e qui la Luzzi sbrocca e lo rimbalza.

Ed ecco la frase storica e unica di Beatrice Luzzi contro i coinquilini che la odiano, una battuta degna di Greta Garbo: “ non voglio essere il capro espiatorio della noia delle loro vite”. Poi Garibaldi se la prende con lei per le parole dette a Angelica e perché pensa le piaccia Varrese. E poi la Luzzi su Giselda : “ha bisogno di tornare alle sue meravigliose montagne“. La trova troppo furba.

Alfonso Signorini difende la Luzzi: “Si è trovata talmente compressa, nella sua testa si è sentita offesa e violata da mille discorsi e si è lasciata andare ad uno sfogo umanamente comprensibile“.

E anche Giampiero Mughini, chiamato piú volte in confessionale per le sue battute, é della stessa idea: Per Mughini, la Torresan è un po’ iena: “A me delle montagne non me ne importa un fico secco. La montagna c’è, stia per i fatti suoi“.

I nominati di questa puntata sono Beatrice Luzzi, Valentina Modini, Grecia Colmenares e Vittorio Menozzi.

Jill Cooper, regina (?) del fitness a rischio squalifica al Grande Fratello? Ha rivelato nella notte fatti successi fuori dalla casa, cosa che va contro i regolamenti del programma. Ha rivelato un suo scritto di approvazione sotto al post in cui Justine Mattera si scagliava contro Beatrice Luzzi per i commenti su Jane Alexander. Quando la Luzzi ha detto che la Alexander le ha “rubato” la parte in Elisa di Rivombrosa, cosa non vera.

