1-I TATUAGGI DI EMA

Estratto dell’articolo di Massimo Gramellini per il “Corriere della Sera”

EMA Stokholma

La conduttrice Ema Stokholma si è stufata dei tatuaggi fatti da ragazza e ha deciso di liberarsene a prezzo di operazioni dolorosissime. La sua testimonianza è illuminante. Guardo da sempre con riverente stupore chi si riempie la superficie corporea di aquile, croci e scritte indelebili.

Tranne che sull’origine extraterrestre di Paolino Pulici, il bomber della mia adolescenza, nella vita ho cambiato idea su quasi tutto. Canzoni e passioni che a vent’anni mi riempivano il cuore adesso magari mi vengono a noia. Ma mentre un quadro che non mi piace più lo posso sempre regalare o relegare in cantina, la pelle è una compagnia indissolubile: come si può non tenerne conto quando si decide di marchiarla con inchiostro permanente?

[…] Temo non verrà ascoltata. I tatuaggi esistono da tempo immemore, ma oggi più che mai le persone sentono il bisogno di uscire dalla dimensione precaria dell’esistenza. Non so se Dio sia morto (spero di no, e comunque non lo salveranno Orbán e la Meloni), ma di sicuro sono morti il posto fisso, il clima mediterraneo e in genere la certezza che il futuro sarà migliore del passato.

ema stokholma

Chi cerca appigli stabili li va a prendere un po’ dove capita, persino in un tatuaggio, pur di poter continuare a illudersi che l’espressione «per sempre» contenuta nell’ultima riga delle favole abbia ancora un senso nella vita vera.

2-Ema Stokholma pentita dei tatuaggi: si sottopone al laser per rimuoverli tutti

Estratto dell’articolo di Giusy Dente per www.fanpage.it

C'è chi al solo pensiero inorridisce, per paura del dolore o perché non ne apprezza l'effetto estetico, preferendo un aspetto naturale. E poi c'è chi una volta iniziato col primo, non riesce più a smettere.

I tatuaggi sono una moda che non conosce crisi: o quasi. Benché siano ancora in tantissimi a decidere di imprimere inchiostro nero sulla propria pelle, tantissimi sono anche quelli che si pentono e fanno dietro front. Ema Stokholma è una di questi.

ema stokholma

Ema Stokholma ha sul corpo tantissimi tatuaggi, alcuni ben visibili e tutti fatti tutti diverso tempo fa. La conduttrice fa parte di quella schiera di persone che a distanza di tempo si è resa conto di aver forse fatto uno sbaglio.

Anche lei, infatti, si è pentita dell'inchiostro sulla pelle, diventato ormai fonte di disagio, al punto da arrivare a una drastica decisione. "Io non sopporto più i miei tatuaggi. Pensateci bene ragazzi, pensateci bene" aveva scritto sui social tempo fa, mettendo in guardia soprattutto i giovanissimi.

[…] "Fa malissimo, sto soffrendo" ha detto dolorante la conduttrice, che si è fatta vedere proprio durante una rimozione, mentre piano piano la croce sulla spalla sinistra spariva sotto i colpi del laser. C'è molto lavoro da fare, ma sembra del tutto intenzionata a riappropriarsi del proprio corpo e di un'immagine in cui possa riconoscersi a pieno.

