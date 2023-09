STONES MUST GO ON! - I ROLLING STONES ANNUNCIANO IL LORO NUOVO ALBUM "HACKNEY DIAMONDS", 18 ANNI DOPO "A BIGGER BANG" - IL DISCO DEL GRUPPO BRITANNICO SARÀ ANCHE IL PRIMO SENZA IL COMPIANTO BATTERISTA CHARLIE WATTS, MORTO NEL 2021 - L'ALBUM, CHE PRENDE IL NOME DA UN'ESPRESSIONE TIPICA DELLO SLANG DI EAST LONDON CHE DESCRIVE I VETRI ROTTI DI UN NEGOZIO DOPO UNA RAPINA, DOVREBBE INCLUDERE UNA PERFORMANCE DEGLI EX BEATLES PAUL MCCARTNEY E RINGO STARR… - VIDEO

Da www.ansa.it

concerto rolling stones milano 2022 2

Per i fan dei Rolling Stones l'attesa sta per finire: il leggendario complesso di Sympathy for the Devil annuncerà ufficialmente il 6 settembre i particolari dell'ultima fatica musicale, la prima in 18 anni e anche la prima dalla morte del batterista Charlie Watts nel 2021. Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood parleranno di Hackney Diamonds (questo il titolo del nuovo album derivato da un'espressione nello slang di East London relativa ai vetri rotti di un negozio in seguito a una rapina) nel corso di un'intervista in streaming su YouTube con il padrone di casa del Tonight Show, l'americano Jimmy Fallon, nel corso di un evento organizzato nel quartiere di Hackney a Londra.

rolling stones hackney diamonds

"Hackney sarà al centro di Hackney Diamonds, ma questo è un momento veramente globale che vogliamo condividere con i fan di tutto il mondo attraverso YouTube", ha fatto sapere la band. L'annuncio fa seguito a una campagna pubblicitaria che, senza dare molti dettagli, aveva visto l'iconico logo del complesso proiettato sulla facciata di edifici importanti di città come New York, Londra e Parigi.

L'ultimo album dei Rolling Stones, A Bigger Bang, risale al 2005. Nel 2016 la band aveva lanciato un album registrato in studio, Blue and Lonesome, composto di cover di brani di artisti blues come Howlin' Wolf and Little Walter. Di Hackney Diamonds si sa poco, se non che dovrebbe includere una performance degli ex Beatle Paul McCartney e Ringo Starr, interventi dell'attuale batterista Steve Jordan, che li ha accompagnati nelle ultime tournee, e registrazioni incise da Watts prima di morire.

concerto rolling stones milano 2022 18 mick jagger keith richards 6 concerto rolling stones milano 2022 19 BEATLES ROLLING STONES concerto rolling stones milano 2022 20 concerto rolling stones milano 2022 22 rolling stones hackney diamonds pubblicita pubblicata sulla HACKNEY GAZETTE della societa fittizia HACKNEY DIAMONDS rolling stones

concerto rolling stones milano 2022 21 rolling stones hackney diamonds mick jagger keith richards 4