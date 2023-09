DAGOREPORT! LIBERI TUTTI! I TRE PARTITI DI GOVERNO SI SCANNERANNO PUR DI STRAPPARE UN VOTO IN PIÙ ALLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DI GIUGNO 2024. LA DUCETTA NON VUOLE PERDERE NEMMENO UN DECIMALE DEL 26%. SALVINI DALL’8% VUOLE IL 12. MENTRE FORZA ITALIA, ORFANA DEL SUO DEMIURGO BERLUSCONI, PREGA TUTTI I GIORNI DI MANTENERE L'8,11% DELLE POLITICHE 2022 - L’ESITO DELLE EUROPEE SARÀ FATALE ANCHE PER ELLY SCHLEIN: SE IL PD NON SCHIZZA AL 25%, VERRÀ RISPEDITA A CASA DAL DUPLEX BONACCINI E GUERINI - A STRONCARE IL SISTEMA NERVOSO DELLA SORA GIORGIA SONO ARRIVATI I SONDAGGI. L’AUMENTO VERTIGINOSO DEI PREZZI E I MIGRANTI A VALANGA COSTANO CARI AL GOVERNO. QUASI UN ITALIANO SU 2 NON CREDE ALLA TENUTA DEL GOVERNO DESTRA-CENTRO. MA IL PEGGIO DEVE ARRIVARE…