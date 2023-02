STRAVINCERE IL BOTTEGHINO DOPO QUASI 50 ANNI? SI-PUÒ-FARE! - "FRANKENSTEIN JUNIOR", IL CAPOLAVORO COMICO DI MEL BROOKS, TORNA AL CINEMA E DOMINA LE CLASSIFICHE AL BOX OFFICE - MA COSA RENDE IL FILM UN CLASSICO IMPERDIBILE PER TUTTI GLI APPASSIONATI DEL CINEMA? - LE BATTUTE INDIMENTICABILI ("POTREBBE ANDARE PEGGIO, POTREBBE PIOVERE" E "LUPU ULULÀ E CASTELLO ULULÌ") E IL CAST STREPITOSO, A PARTIRE DA MARTY FELDMAN NEL RUOLO DI IGOR (O "AIGOR")… - VIDEO

frankenstein junior 8

Si. Può. Fare! L'urlo del dottor Frankenstein ma da pronunciare Frankenstin, per paura dell'avo maledetto e celebre, è quello di chi si gode incredulo la vittoria beffarda botteghino di un film di 49 anni fa. Un gioiello che piace a tutti. Attenzione, è un mini trionfo perché parliamo di 76mila euro di incassi. […] la parodia in bianco e nero dei vecchi horror di scuola Hammer-Corman continua a funzionare alla grande. Ed è ora di capire definitivamente perché.

frankenstein junior 6

[…] COME SI COSTRUISCE UN INSTANT CLASSIC

Eppure Mel Brooks e Gene Wilder non erano nel loro miglior momento quando il secondo propose al primo la sceneggiatura del film. Lavoravano insieme sul set di Mezzogiorno e mezzo di fuoco, che poi sarebbe stato distrutto dalla critica per gli eccessi di volgarità, quando a Wilder che veniva da una serie di insuccessi venne fuori con l'idea di raccontare in perfetto stile anni 30 la vicenda del nipote di Frankenstein[…]

LUPU ULULÀ E CASTELLU ULULÌ

frankenstein junior 5

Il risultato fu perfetto per atmosfera, ritmo, interpreti. Dal monumentale mostro goffo e innocente di Peter Boyle alla Cloris Leachman nei panni della terribile Frau Blucher, dalla sexy e innocente (ma non troppo) Garr agli incisi memorabili dello strabicissimo Feldman con la gobba che si sposta di continuo sulla scena (Potrebbe essere peggio, potrebbe piovere ma anche Lupu ululà e castellu ululì). Senza dimenticare Madeline Kahn come perfetta moglie del redivivo Frankenstein. All'uscita fu un trionfo: plauso della critica, pubblico a gremire le sale, due candidature agli Oscar e altrettante ai Golden Globe, 5 Saturn (gli oscar del fantasy/horror) vinti. Cinquant'anni dopo riempie ancora le sale.

