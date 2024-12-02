Valeria Marini recita "L'infinito" Pare che Leopardi sia risorto e morto di nuovo dopo questo momento #CTCF pic.twitter.com/v6cKzYNCex— Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 1, 2024
UNO STRAZIO "INFINITO" - A “CHE TEMPO CHE FA” VALERIA MARINI CI PUNISCE RECITANDO “L’INFINITO” DI GIACOMO LEOPARDI CON LA SUA DIZIONE DA "SARDO IN PADELLA", TRA L’ILARITÀ DEGLI OSPITI AL TAVOLO. E QUEL PERFIDO DI FABIO FAZIO SE LA RIDE SOTTO I BAFFI… – SU TWITTER SFOTTONO LA SHOWGIRL: “PARE CHE LEOPARDI SIA RISORTO E MORTO DI NUOVO DOPO QUESTO MOMENTO” - VIDEO-TRASH!-
Valeria Marini recita "L'infinito" Pare che Leopardi sia risorto e morto di nuovo dopo questo momento #CTCF pic.twitter.com/v6cKzYNCex— Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 1, 2024
DAGOREPORT – VANNACCI CHE FA, RESTA O SE NE VA? IL GENERALE HA SEDOTTO UN ELETTORATO LEGHISTA DI CENTRO-SUD, ORFANO DEL PROGETTO DI LEGA NAZIONALE VOLUTO DA SALVINI. MA LA RESA DEI CONTI CON LA BASE STORICA DEL NORD È VICINA: IL TRIO DI GOVERNATORI ZAIA-FEDRIGA-FONTANA, DOPO I FLOP DEL CARROCCIO, RIVENDICANO IL RITORNO ALLE ORIGINI PADANE. LO SCONTRO TRA IL PROGETTO “FASCIO-POPULISTA” DEL MILITARE E IL PRAGMATISMO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI È INEVITABILE – L’AGITAZIONE DEL “CAPITONE” PER IL CONGRESSO IN LOMBARDIA…
DAGOREPORT – LA NOMINA DI TOMMASO FOTI (CHE NON SA UNA PAROLA D’INGLESE E A BRUXELLES È UNO SCONOSCIUTO) COME MINISTRO DEGLI AFFARI EUROPEI È STATA IMMEDIATA: HA GIÀ GIURATO NELLE MANI DI MATTARELLA - GIORGIA MELONI HA ACCELERATO LA PRATICA PER EVITARE LA SOVRAPPOSIZIONE CON IL POSSIBILE RINVIO A GIUDIZIO DI DANIELA SANTANCHÈ. CON DUE MINISTRI DA SOSTITUIRE, LA DUCETTA AVREBBE DOVUTO PROCEDERE CON UN RIMPASTO…
DAGOREPORT - ALLARME ROSSO! I POTERI FORTI INTERNAZIONALI HANNO LE PALLE PIENE DEL GOVERNO MELONI - ALL’INIZIO (2022) I GRANDI FONDI HANNO APPREZZATO LA STABILITÀ ECONOMICA E POLITICA ITALIANA DELLA MELONI IN MODALITA’ DRAGHETTA E HANNO INVESTITO MILIARDI NELLE SOCIETÀ DEL BEL PAESE; DOPO DUE ANNI SI RITROVANO SCHIACCIATI DA UN GALOPPANTE STATALISMO - DA KKR ALLE PRESE CON IL ROSPO OPEN FIBER AL DETESTATO DECRETO CAPITALI, DALLE PRESSIONI SU BLACKSTONE E MACQUARIE PER FAR ENTRARE GAVIO IN ASPI, FINO ALLA VELLEITARIA MINACCIA DI GIORGETTI DI AZIONARE LA GOLDEN POWER PER AMMAZZARE L’OPERAZIONE DI CONQUISTA DI UNICREDIT SU BANCO BPM - E LA DOMANDA CHE È SORTA SPONTANEA TRA I CAPATAZ DEI POTERI FORTI È: DOV’È FINITO IN ITALIA IL LIBERO MERCATO? CONVIENE ANCORA MANTENERE I NOSTRI INVESTIMENTI MILIARDARI NEL PAESE DEI FAZZOLARI?
CIAK! VANNO IN ONDA I DEBITI DI CINECITTÀ SPA, REGIA DI NICOLA MACCANICO – DALLA VERIFICA DEI CONTI, SBUCANO PERDITE DI CIRCA 20 MILIONI DI EURO. DI TUTTA QUESTA A DIR POCO ALLARMANTE SITUAZIONE, L’EX AD E DIR. GEN. MACCANICO NON HA DATO ALCUNA COMUNICAZIONE NÉ AL CDA NÉ AL MEF, I CUI DIRITTI SONO ESERCITATI DAL MINISTERO DELLA CULTURA - È ANCHE EMERSO CHE IL PRINCIPALE ACCORDO COMMERCIALE CONCLUSO NEL BIENNIO 2022/2023 DA MACCANICO CON IL GRUPPO FREMANTLE NON AVREBBE PORTATO REALI RICAVI, MA SOLO UN AUMENTO DI FATTURATO, OPERAZIONE DI AMICHETTISMO CHE GRIDA VENDETTA...