Marco Giusti per Dagospia

Marco Giusti per Dagospia

Ok. Mi sono visto “Unica”, docu-confessione o, se volete, Ilary’s version o Netflix’s version, sulla fine di una delle coppie più amate d’Italia, quella formata da Ilary Blasy e Francesco Totti, diretta da Tommaso Deboni, ma orchestrata da una vecchia volpe dello spettacolo come Pepi Nocera, che funziona anche da intervistatore invisibile. Cosa dire? Intanto. Troppe lacrime. Poi.

Non c’è molto da vedere e da sentire. Il raccontino di 15-20 minuti di Ilary in uno studio rigorosamente nero stesa su una poltrona e molti momenti con la famiglia, la mamma e le sorelle per allungare il brodo. Con la supervisione narrativa di una voce autorevole come Michele Masneri. Ma non c’è nessuno, diciamo, che parla dalla parte di lui. Andando alla polpa, insomma, poca o pochissima. Questa storia del caffè, che Ilary assieme all’amica Alessia vanno a bere a casa di un misterioso amico che abita vicino alla Stazione Centrale di Milano e che darà il via alla folle gelosia di Totti verso la moglie, mi sembra un po’ troppo esibita.

Come non crediamo che Ilary non sapesse proprio nulla del modello di vita di Totti. Insomma. Non è che si dicono cose non vere, penso che siano vere anche le lacrime, ma si dice una realtà forse un po’ aggiustata. In fondo stiamo facendo tv. E non possiamo ovviamente credere che Ilary e Pepi Nocera non lo sappiano. E, occhio, non siamo più sui canali Mediaset, dove Ilary fino a poco fa era una star. Però, figurarsi se non si crede al dispiacere, dopo vent’anni di matrimonio, e vent’anni di tv, della fine di una grande storia d’amore popolare come questa. Con un Totti che, a detta di Ilary, l’ha desiderata fino all’ultimo (“facevamo sesso regolarmente, anche più regolarmente di una coppia sposata da vent’anni”), anche nei giorni dei tradimenti.

Vedendo il film o la docu-confessione non capivo bene a cosa dovessi sentirmi interessato di più. Alla storia d’amore, all’“ha ragione lui? ha ragione lei?”, alla storia delle corna. Alla fine, a parte le lacrime, che Ilary scaccia con l’unghia, mi sentivo più interessato semmai alla storia dei rolex, delle borse e delle scarpe. Finalmente qualcosa di palpabile. O alle case dove abitano la mamma e le sorelle di Ilary. Tutte vicine a lei. Già pronto per una miniserie americana. Al fatto che Ilary riconosca a Dagospia lo scoppio del casino mediatico, senza citare mai Mediaset o ricordarci di quel che disse a Verissimo.

A parte la richiesta-capestro di Totti, se lasci tutto, il lavoro, la tv, i social e l’amica infedele… Ma non è che, malgrado la coincidenza dello scoppio della giusta rabbia delle ragazze in strada dopo l’omicidio della povera Giulia Cecchetin, Ilary sia un esempio così luminoso di donna martoriata dal patriarcato o dal marito. E non racconta nessuna storia terribile del marito, a parte il tradimento con Noemi Bocchi, che non è certo una novità. E alla fine, insomma, se mi chiedo a cosa mi devo interessare rispetto a questa docu-confessione, vi rispondo che non lo so. Però. Certo. L’ho visto.

