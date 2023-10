LO STREAMING DEI GIUSTI – CHE VEDIAMO STASERA? NON MI SEMBRA UN CAPOLAVORO LA NUOVA SERIE ITALIANA “EVERYBODY LOVES DIAMONDS” DIRETTA DA GIANLUCA MARIA TAVARELLI CON KIM ROSSI STUART, ANNA FOGLIETTA, GIANMARCO TOGNAZZI, CARLOTTA ANTONELLI, MA HO VISTO SOLO LA PRIMA PUNTATA - ALLA FINE IERI SERA HO PREFERITO VEDERE SU DISNEY+ UN BIOPIC SU UN GRANDE AUTORE INGLESE, “TOLKIEN”, DIRETTO DAL FINLANDESE, MA NATO IN GRECIA, DOME KARUKOSKI - VI RICORDO CHE SU MUBI HANNO APPENA INSERITO “LO SQUARTATORE DI NEW YORK” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

EVERYBODY LOVES DIAMONDS

Che vediamo stasera? Non mi sembra un capolavoro la nuova serie italiana “Everybody Loves Diamonds” diretta da Gianluca Maria Tavarelli con Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gianmarco Tognazzi, Carlotta Antonelli, ma ho visto solo la prima puntata e cercherò di vedere le altre.

Ma i film con i grandi colpi generalmente mi annoiano. Alla fine, come le vecchie signore, ieri sera ho preferito vedere su Disney+ un biopic su un grande autore inglese, “Tolkien”, diretto dal finlandese, ma nato in Grecia, Dome Karukoski, con Nicholas Hoult come John Randolph Tolkien, diviso tra Birmingham e Oxford, Lily Collins, Derek Jacobi, Colm Meaney.

tolkien

Niente di speciale, ma i set erano perfetti, gli attori bravi, e qualcosa in più su Tolkien, a cominciare da come si pronuncia (Tolkin), si capisce. E poi il numero di Derek Jacobi come professore di lingue antiche a Oxford è favoloso. Vi ricordo, però, che su Mubi hanno appena inserito “Lo squartatore di New York” con Jack Hedley, Andrea Occhipinti, Almanta Keller, Howard Ross. Ha giustamente i suoi fan.

LO SQUARTATORE DI NEW YORK