LO STREAMING DEI GIUSTI – STASERA LA SECONDA PUNTATA DI “THE LAST OF US” CON PEDRO PASCAL E BELLE RAMSEY. TEMO CHE SIA L’UNICA SERIE CHE VADA VISTA IN QUESTI GIORNI PER TENERSI AGGIORNATI. ANCHE SE, APPARENTEMENTE, È LA SOLITA SERIE PIENA DI ZOMBI. SU NETFLIX AVETE LA NUOVA STAGIONE DI “FAUDA”, GRANDE SERIE ISRAELIANA CHE HA PARECCHI FAN, MA È ARRIVATA ANCHE LA NOTEVOLISSIMA SERIE FRANCESE “CANDIDATO UNICO”

Marco Giusti per Dagospia

THE LAST OF US

Che vediamo stasera? Ovvio, la seconda puntata di “The Last of Us” con Pedro Pascal e Belle Ramsey. Anche i ragazzetti lo sanno. Temo che sia l’unica serie che vada proprio vista in questi giorni per tenersi aggiornati. Anche se, apparentemente, è la solita serie piena di zombi. Però meglio gli zombi della puntata di ieri di Giletti su la7 su Messina Denaro e i misteri della mafia. Non si capiva assolutamente nulla. Ma il vero casino non lo facevano gli ospiti, compreso un Enrico Deaglio molto, molto invecchiato, quanto Giletti che non sembrava in grado di costruire un racconto.

Su Netflix avete la nuova stagione di “Fauda”, grande serie israeliana che ha parecchi fan, ma è arrivata anche la notevolissima serie francese “Candidato unico” di François Uzan e Jean-Pascal Zadi dove lo stesso Zadi è il primo candidato nero a presidente francese della storia. Molto divertente. Ma non crede che ne si possa fare il remake italiano… E’ arrivata anche una serie nigeriana, “Shanty Town”, sempre su Netflix.

Su Mubi vi consiglio “Kaboom” di Gregg Araki, sorta di pasticcio erotico-fantascientifico pieno di scopate con Juno temple, Thomas Dekker, Roxane Mesquida, lo spettacolare “Lola”, diretto da Rainer W. Fassbinder con Barbara Sukowa quando faceva ancora la protagonista e non la guest star nei film americani (“Rumore bianco”), “The Rider” di Chloe Zhao e “La bella captive”, erotico-surrealista di Alain Robbe Grillet con Cyrielle Clair e Gabrielel Lazure.

pedro pascal bella ramsey the last of us pedro pascal the last of us pedro pascal the last of us pedro pascal bella ramsey the last of us pedro pascal bella ramsey the last of us pedro pascal the last of us pedro pascal the last of us pedro pascal bella ramsey the last of us pedro pascal bella ramsey the last of us pedro pascal the last of us THE LAST OF US