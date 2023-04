LO STREAMING DEI GIUSTI - SU NETFLIX AVETE UN FILM CHE ASPETTAVO DA UNA VITA: “IL TESORO DELL’AFRICA”/”BEAT THE DEVIL” DIRETTO DA JOHN HUSTON NEL 1953, SCRITTO DA TRUMAN CAPOTE, CON HUMPHREY BOGART, JENNIFER JONES, GINA LOLLOBRIGIDA - BOGART TROVAVA GINA SEXY (“FA SEMBRARE MARILYN MONROE UNA SPECIE DI SHIRLEY TEMPLE”) MA HA UN INCIDENTE DURANTE LA LAVORAZIONE E SI ROMPE I DENTI DAVANTI. A QUEL PUNTO HUSTON ACCHIAPPA UN GIOVANE PETER SELLERS E…

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Intanto vi avverto che su Netflix avete un film che aspettavo da una vita e non avevo mai visto. “Il tesoro dell’Africa”/”Beat the Devil” diretto da John Huston nel 1953, scritto da Truman Capote, con Humphrey Bogart, Jennifer Jones, Gina Lollobrigida, Peter Lorre in una versione perfetta, restaurata, con un bianco e nero spettacolare. Un gruppo di sbandati internazionali spiaggiati sulla costiera amalfitana a Ravello nel dopoguerra alle prese con un misterioso colpo da realizzare.

Bogart trovava Gina la donna più sexy che avesse vista da anni, “fa sembrare Marilyn Monroe una specie di Shirley Temple”, Huston trovava Truman Capote, che scriveva con la sua macchina da scrivere giorno per giorno sul set, "… una furia. Aveva l'inclinazione all'umorismo più dannatamente strampalato che tu avessi mai sentito." Era stato David O. Selznick ad avergli mandato Capote come sceneggiatore, come gli aveva mandato sua moglie Jennifer Jones come protagonista, in un ruolo assurdo.

La vediamo sputare per terra nella prima inquadratura. Bogart ha un incidente durante la lavorazione e si rompe i denti davanti. Huston lo guarda con la bocca sporca di sangue e sbotta a ridere e a Bogart gli esce un “"John . . . you dirty, no-good thun-of-a-bith!". Non riuscendo a esprimersi bene per parecchio tempo, Huston e il suo produttore esecutivo Jack Clayton acchiappano un giovane Peter Sellers per doppiare perfettamente Bogart in qualche scena dove non riusciva a esprimersi bene. Peter Ustinov doppia in inglese una serie di attori italiani…

