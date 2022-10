LO STREAMING HA UCCISO I LATE SHOW - I CLASSICI PROGRAMMI DI INTRATTENIMENTO ALL’AMERICANA, IN ONDA ALLE 22, RISCHIANO DI ESSERE RIVOLUZIONATI PER NON SCOMPARIRE - ERANO UNA FONTE DI GUADAGNO CERTA PER LE RETI VISTO CHE COSTAVANO POCO E VENIVANO SEGUITI DA UN’ENORME PLATEA. MA LO STREAMING STA CAMBIANDO COMPLETAMENTE IL MODO DI SEGUIRE LA TV E I LATE SHOW VENGONO SEGUITI SEMPRE MENO. UNA PRIMA IDEA È IL CAMBIO D’ORARIO. MA C’È ANCHE CHI IPOTIZZA DI… - VIDEO

Trevor Noah lascerà "The Daily Show" il prossimo anno. Anche James Corden, l’host di "The Late Late Show" della CBS, lascerà il suo spettacolo. TBS ha cancellato "Full Frontal With Samantha Bee" quest'anno.

E alla NBC, i dirigenti stanno rimuginando di rinunciare alle famose 22, ora in cui vanno in onda i late-show. Se faranno quella mossa, "The Tonight Show", per la prima volta in sette decenni, potrebbe iniziare alle 22.30. Una ipotesi che sta scatenando una grande domanda all'interno dell'industria televisiva: qual è il futuro dei late show?

Per decenni, questi spettacoli hanno avuto un enorme successo. I costi erano relativamente bassi e il numero di ore di programmazione che offrivano, così come i profitti che facevano, erano enormi.

Ma, poiché lo streaming è aumentato mentre il pubblico della TV e gli introiti pubblicitari sono diminuiti, le preoccupazioni che questi programmi possano essere l'ultimo genere influenzato dai cambiamenti radicali, diventano sempre più reali.

I servizi di streaming come Netflix e Hulu si sono cimentati in talk show, ma con scarso successo. Gli spettacoli, che si tratti di un monologo di apertura o di un'intervista a una celebrità, dipendono dall'attualità e non si adattano allo streaming.

«Gli spettatori avevano un "profondo legame" con i conduttori di late show - ha detto Rob Burnett, l'ex produttore esecutivo di "The Late Show With David Letterman" – In parte dipendeva dal fatto che c’era poco da guardare in alternativa a quell’ora. Non credo che esisterà mai più qualcosa del genere».

Per salvare il format, si stanno pensando a diverse mosse. I dirigenti della NBCUniversal, nell'ambito delle loro discussioni sull’ora di programmazione, stanno pensando di spostarlo di fascia (a mezzanotte e trenta). Ma a quel punto i costi dovrebbero ulteriormente diminuire.

Senza contare che chi inizia con il late show poi vuole altro dalla sua carriera visto che le possibilità sono aumentate.

Ma i late-show non scompariranno immediatamente. Jimmy Kimmel ha recentemente firmato il nuovo contratto che lo incolla dietro una scrivania della ABC fino al 2026. Stephen Colbert ha firmato fino al prossimo anno e Fallon ha firmato un'estensione del contratto fino fine del 2020.

Tuttavia, gli spettacoli potrebbero assumere nuove forme. George Cheeks, il presidente della CBS, ha dichiarato quest'anno che stava prendendo in considerazione un "formato sostitutivo" per lo spettacolo. E c’è chi ipotizza di legarlo a eventi sportivi e di mandarlo in streaming.

