Il servizio streaming Prime Video di Amazon schiererà James Bond, Rocky e oltre 4mila fim del catalogo di Mgm nella battaglia dello streaming.

Oggi il colosso tecnologico Amazon ha chiuso l’acquisizione di Mgm, società madre degli studios cinematografici Metro Goldwyn Mayer.

Lo annuncia un comunicato del gigante dell’e-commerce. È scaduto infatti il periodo di revisione dell’accordo da parte della Federal Trade Commission (Ftc), l’agenzia governativa americana che si occupa di prevenzione delle pratiche commerciali anticoncorrenziali. La Ftc non ha avuto nulla da eccepire sull’operazione anche se in futuro potrebbe sempre impugnarla. A inizio settimana l’operazione ha ottenuto il via libera anche dell’Antitrust Ue. La Commissione europea, nella sua revisione antitrust, ha rilevato che le sovrapposizioni tra le attività di Amazon e Mgm sono “limitate”.

Nel maggio scorso Amazon aveva annunciato l’acquisizione dei celebri e antichi studios di Hollywood per 8,45 miliardi di dollari.

L’accordo con Mgm segna la seconda più grande acquisizione nella storia di Amazon, dopo l’accordo del 2017 per l’acquisto di Whole Foods per 13,7 miliardi di dollari.

Inoltre, l’acquisizione segna un investimento significativo nella divisione di intrattenimento di Amazon. In questo modo il colosso di Seattle tenta di competere con rivali in streaming come Netflix e Disney Plus.

VIA LIBERA DALLA FTC

L’acquisto di Mgm da parte di Amazon per 8,45 miliardi di dollari è completo, senza una risposta pubblica da parte della Ftc sul fatto che contesterà o meno l’accordo. Dal momento che la Ftc non ha presentato una contestazione legale prima della scadenza, Amazon ha potuto procedere con l’accordo. Il colosso tecnologico ha fornito oltre 3 milioni di documenti negli ultimi otto mesi al comitato di revisione.

L’OK DELL’ANTITRUST UE

Nel frattempo, martedì è arrivato anche il semaforo verde dell’antitrust europeo. Bruxelles ha concluso che l’operazione non porrebbe alcun problema di concorrenza nello Spazio economico europeo, con particolare riferimento ai mercati per la produzione e la fornitura di contenuti audiovisivi.

Secondo la commissione europea, la Mgm, che possiede il franchise di James Bond, non ha contenuti “imperdibili”. “Anche nei mercati nazionali in cui Amazon ha una presenza di mercato considerevole tra le piattaforme di streaming video, la commissione ha scoperto che Amazon deve affrontare una forte concorrenza da parte di altri giocatori”, ha affermato la commissione.

L’OPERAZIONE

Pertanto, oggi Amazon ha annunciato il completamento dell’operazione.

La società guidata da Andy Jassy ha fatto sapere che tutti i dipendenti MGM si uniranno all’azienda.

LA STRATEGIA PER PRIME VIDEO

Dunque Mgm farà parte dell’unità Prime Video and Studios di Amazon, che diventerà proprietaria di 4.000 film, incluso il brand di James Bond e una videoteca di oltre 17.000 episodi di contenuti televisivi.

Oltre James Bond, Mgm conta i franchise di e Rocky, film come Il silenzio degli innocenti e la pantera rosa e le serie Legally Blonde e serie televisive tra cui The Handmaid’s Tale, The Voice e Le vere casalinghe di Beverly Hills.

IN FERMENTO IL MERCATO DEL VIDEO STREAMING

Questa notizia arriva mentre altri colossi dei media stanno cercando di scuotere le cose nel settore dello streaming, sottolinea The Verge.

“L’anno scorso, AT&T ha annunciato che sta fondendo WarnerMedia con Discovery in una mossa che comprende spettacoli delle principali reti tra cui HBO, CNN, Cartoon Network, HGTV, TLC, Food Network e altro ancora. La fusione è stata appena approvata dal governo degli Stati Uniti a febbraio e, di conseguenza, HBO Max e Discovery Plus saranno combinati in un’unica app”.

