STREGA-MI MA DI LIBRI SAZIAMI - VERONESI-CAROFIGLIO: STASERADUELLO ALL'ULTIMA SCHEDA. RUMORS: L’EX MAGISTRATO, PELUCHE DI LILLIBOTOX, SAREBBE IN VANTAGGIO – VILLA GIULIA TRASFORMATA IN VILLA COVID: SOLO 80 PERSONE - IL PREMIO SI PREPARA A BISSARE I TEMPI DEI COMBATTIMENTI PIÙ ACCANITI: COME QUANDO PONTIGGIA PER TRE VOTI INFILZÒ CALASSO E SCARPA DIEDE UNA SCIABOLATA A SCURATI CON UNA SOLA SCHEDA

MIRELLA SERRI per la Stampa

Sandro Veronesi

Sarà un duello all'ultima scheda? Sarà una singolar tenzone, tra distanziamento e mascherine, in cui la vittoria si otterrà sul filo di lana, come nelle storiche sfide che talvolta hanno caratterizzato il Ninfeo?

Nella rosa finale dello Strega di quest' anno c'è addirittura una sestina ma nella finalissima di questa sera la grande attesa si concentra su due nomi: Sandro Veronesi, in gara con Il colibrì (La nave di Teseo) che nell'ultima selezione si è classificato primo con 210 preferenze, e Gianrico Carofiglio che, con La misura del tempo (Einaudi Stile Libero), 199 voti, è arrivato secondo ex aequo con Valeria Parrella (Almarina, Einaudi).

Sandro Veronesi

Chi vincerà? In questo strano duello c'è la sorpresa di un Veronesi che ha già conquistato l'alloro con Caos calmo nel 2006 (prima di lui il bis era toccato solo a Paolo Volponi). Carofiglio, ex magistrato ed ex senatore, è invece il golden writer della letteratura italiana: ha venduto milioni di copie dei suoi legal thriller e non solo di quelli.

Come vedono gli ex vincitori l'eventuale conquista dello Strega da parte di un giallista bestseller? «Benissimo, lo stimo molto», osserva Dacia Maraini, vincitrice nel '99 con la raccolta di racconti Buio. «Quest' anno non mi convince tutto il carosello editoriale. A determinare la vittoria di un libro sono le case editrici e non il suo valore. Io avevo votato per Marta Barone.

gianrico carofiglio

La sua Città sommersa, pubblicata da Bompiani, è un libro bellissimo che meritava di vincere». Se invece lo Strega andasse a Veronesi, quali sono le previsioni: si formerà una fila di autori che ci provano per la seconda volta? «Io tutta quella fatica non la vorrei proprio rifare. Ho il mio riconoscimento sul comodino e sono soddisfatto», dice Paolo Cognetti, premiato nel 2017 per Le otto montagne. «Comunque io voto Parrella, è un'autrice che sento molto vicina». Non sarà così per tutti, ovviamente.

GIANRICO CAROFIGLIO LA MISURA DEL TEMPO

Ma intanto stasera a Villa Giulia lo Strega, davanti a solo 80 persone, si prepara a bissare i tempi dei combattimenti più accaniti: come quando Giuseppe Pontiggia per tre voti infilzò Roberto Calasso o come quando Tiziano Scarpa diede una sciabolata ad Antonio Scurati con una sola scheda.

