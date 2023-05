STRINGI STRINGI, GLI EDITORI NON POSSONO FARE A MENO DI GOOGLE – IL “NEW YORK TIMES” HA TROVATO L’ACCORDO CON IL MOTORE DI RICERCA: “BIG G” SGANCERÀ SOLO 100 MILIONI DI DOLLARI IN TRE ANNI, PER POTER UTILIZZARE I CONTENUTI QUOTIDIANO. SI TRATTA DI 33 MILIONI ALL’ANNO, PRATICAMENTE NIENTE CONSIDERANDO CHE STIAMO PARLANDO DEL PIÙ IMPORTANTE GIORNALE DEL MONDO, CHE NEL 2022 HA PRODOTTO 2,3 MILIARDI DI RICAVI. INOLTRE, LA COLLABORAZIONE RIGUARDERÀ ANCHE MARKETING, DISTRIBUZIONE E ABBONAMENTI...

Estratto dell’articolo di Paolo Mastrolilli per “la Repubblica”

sede del new york times a manhattan

Cento milioni di dollari nell’arco di tre anni. È quanto Google pagherà al New York Times per poter usare i suoi contenuti sulle proprie piattaforme, secondo le rivelazioni fatte ieri dai concorrenti del Wall Street Journal . Forse poco, se uno considera che la “Signora in Grigio” solo l’anno scorso ha incassato ricavi per 2,31 miliardi di dollari, ma in linea con quanto prendono i competitori.

google 2

[…] All’inizio dell’anno il New York Times ha raggiunto un accordo con Mountain View per essere compensato, e ieri il Wall Street Journal ha rivelato che la “Signora in Grigio” riceverà circa 100 milioni di dollari in tre anni, per una collaborazione che non riguarda solo la pubblicazione dei contenuti, ma anche marketing, distribuzione e sottoscrizioni. L’incasso servirà pure a compensare la perdita dei circa 20 milioni che Meta/Facebook ha smesso di pagare al Times.

Sundar Pichai ad di Alphabet

La cifra può sembrare piccola, davanti ai 2,31 miliardi di ricavi fatti nel 2022 dal quotidiano di Manhattan, con un incremento dell’11% rispetto all’anno precedente. Però non è molto diversa dai 100 milioni all’anno che riceve da Google la News Corp, ossia la casa editrice di Murdoch che oltre al Wall Street Journal pubblica il New York Post , Barron’s , e diversi altri giornali nel Regno Unito e in Australia. […]

JOE KHAN - DIRETTORE EDITORIALE NEW YORK TIMES sede del new york times a manhattan sede del new york times a manhattan 2 ACCOUNT TWITTER NEW YORK TIMES SENZA SPUNTA BLU