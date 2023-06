7 giu 2023 11:43

DA STUDENTE SOMARO E POSTINO "NEGATO", AL CONCERTO SOLD OUT ALLO STADIO OLIMPICO: L'ASCESA DEL CANTANTE GAZZELLE, NOME D'ARTE DI FLAVIO BRUNO PARDINI - "A SCUOLA ERO UN DISASTRO, POI NON SO PERCHÉ MI ISCRISSI A GIURISPRUDENZA SONO SCAPPATO DOPO 2 MESI" - "HO LAVORATO IN BAR, PIZZE AL TAGLIO E ALLE POSTE. GLI ANZIANI DELL’UFFICIO GIURARONO CHE NON AVEVANO MAI VISTO IN TANTI ANNI UN POSTINO PEGGIORE DI ME" - "SUONARE ALL'OLIMPICO È UN SOGNO. MI RICORDO CHE FECI UNA FOLLIA PER VEDERE IL CONCERTO DI VASCO, ERO UN PISCHELLO E…"