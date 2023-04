SUCCESSO E' UN PARTICIPIO PASSATO – LA DECRESCITA NON TROPPO FELICE DI DENNIS FANTINA, DA VINCITORE DI "AMICI", CHE AI TEMPI SI CHIAMAVA "SARANNO FAMOSI", A BARISTA: “AD UN CERTO PUNTO È FINITO TUTTO, MI SONO RITROVATO SENZA LAVORO. AVEVO APPENA APERTO UN MUTUO E AVEVO UNA FAMIGLIA. NON POTEVO STARE LÌ AD ASPETTARE CHE..”

Da fanpage.it

Sono passati oltre 20 da quando Dennis Fantina ha vinto la prima edizione di Amici di Maria De Filippi, ai tempi Saranno Famosi. Il successo ai tempi fu tale per cui uno dei suoi primi dischi viene certificato disco d’oro: fu la realizzazione di un sogno. Negli anni Dennis ha partecipato a numerosi talent in tv, da The Voice of Italy a All Together now fino al più recente Tale e Quale Show. Vivere di musica però non è stato così facile e per questo Fantina ha deciso di cambiare completamente strada.

Intervistato da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Dennis Fantina ha raccontato i suoi 20 anni di carriera, che gli hanno permesso di realizzare un sogno, pur non riuscendo ad imporsi mai a pieno come artista nel panorama musicale. Ecco perché, dopo aver perso il supporto di Radio Italia nella produzione dei suoi dischi, nel 2009 Fantina si è trovato costretto a trovare un altro lavoro per mantenersi. “Ad un certo punto è finito tutto, mi sono ritrovato senza lavoro. Avevo appena aperto un mutuo e avevo una famiglia, non potevo stare lì ad aspettare che arrivasse un produttore”, racconta. “Oggi collaboro con un mio amico che ha aperto un bar, quando non lavoro faccio questo. Per me l’importante è essere umili e dignitosi, non ruota tutto attorno al mondo dello spettacolo”.

Dennis Fantina ha una famiglia e non rinuncia alla musica

Nel frattempo è diventato un orgoglioso papà, nonostante non abbia mai abbandonato del tutto la passione per la musica. “Ho avuto due bambini”, ha raccontato nel 2019 sul palco di ‘All together now”, a Mille Hunziker. “Al momento sono disoccupato. Sopravvivo con la musica per quanto è possibile

