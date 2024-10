SUICIDIO O INCIDENTE? LIAM PAYNE, EX CANTANTE DEGLI ONE DIRECTION, MUORE A 31 ANNI DOPO UNA CADUTA DAL TERZO PIANO DI UN HOTEL A BUENOS AIRES

Antonello Guerrera per repubblica.it - Estratti

Il mondo della musica è sconvolto. Liam Payne, ex cantante e musicista inglese della popolarissima boy band One Direction, è morto oggi a 31 anni dopo esser caduto ieri da un balcone del terzo piano di un hotel di Buenos Aires. Non è chiaro se si tratti di un suicidio o di un incidente. Ma la polizia e le autorità della capitale argentina hanno confermato il decesso dell’artista.

Payne, nato prematuro nei pressi di Wolverhampton nelle Midlands inglesi e con gravi problemi ai reni da bambino, era in vacanza a Baires con la sua ragazza Kate Cassidy ed è precipitato nel cortile interno dell’albergo Casasur, nel quartiere Palermo, intorno alle 17 locali di mercoledì 16 ottobre.

Le cause dell’incidente sono ancora ignote. Ma poco prima Payne era apparso esagitato nella lobby dell’hotel, “probabilmente sotto l’effetto di alcol o droghe”, secondo il Daily Mirror. In quei momenti concitati, Payne avrebbe scagliato un computer nella hall dell’albergo e poi preso a calci alcune sedie, prima di essere bloccato e riportato nella sua stanza di albergo.

Il personale medico di Buenos Aires ha dichiarato di essere arrivato pochi minuti dopo l’allarme lanciato intorno alle 17 locali, per constatare subito che purtroppo non c’era più nulla da fare per Payne: “È caduto da una altezza di 13 o 14 metri, le sue ferite erano troppo gravi affinché potessimo salvarlo”. Payne era arrivato a inizio mese a Buenos Aires per assistere a un concerto dell’amico e altro ex membro degli One Direction, Niall Horan, e aveva partecipato al suo concerto, per quella che qualcuno aveva considerato una “mini-reunion” della band.

Nelle ultime settimane, alcuni tabloid hanno scritto che Liam sarebbe stato lasciato dalla sua ex Maya Henry perché “avrebbe provato a convincere quest’ultima ad abortire”, con gli avvocati della donna che gli avrebbero intimato di non contattarla più.

Il suo ultimo post su Instagram è una foto con tutti gli ex componenti della band e un tributo al regista americano Morgan Spurlock, morto a 53 anni lo scorso marzo dopo aver girato, tra le altre cose, un documentario sugli One Direction: “Riposa in pace, è stato un piacere aver lavorato con te”.

Da open.online

L’ex cantante degli One Direction Liam Payne ha distrutto la stanza dell’hotel Casa Sur in cui alloggiava a Buenos Aires nelle sue ore di vita. Nella richiesta di intervento al numero delle emergenze argentino una voce lo descrive come «un ospite imbottito di droga» che «sta distruggendo la sua camera». Payne è morto cadendo dal terzo piano dell’albergo. Il suo corpo è stato ritrovato alle 17 ora locale.

Mentre nella deluxe suite dell’hotel nel quartiere Palermo la polizia si è trovata di fronte a scene di distruzione. Tra le immagini pubblicate su X si vede anche un televisore con lo schermo in frantumi. Un altro scatto mostra una scrivania coperta di polvere bianca che potrebbe essere cocaina, resti di candele e un accendino. Payne aveva in programma una tournée in Sud America e avrebbe dovuto esibirsi in Argentina il 9 settembre.

La morte di Liam Payne degli One Direction

Ma i concerti erano stati annullati a causa di problemi di salute. Tra cui, a quanto pare, una grave infezione ai reni.

La polizia di Buenos Aires ha fatto sapere di essere stata informata tramite una chiamata al numero delle emergenze di un «uomo aggressivo forse sotto l’effetto di alcol e droghe». Il direttore dell’albergo ha detto di aver sentito un forte rumore sul retro del civico 6092 di Costa Rica Street. Quando i poliziotti sono arrivati hanno scoperto che Payne era caduto dal balcone della sua stanza. Il suo corpo si trovava nel patio interno dell’hotel.

31 anni, era nato il 29 agosto 1993 a Wolverhampton. Aveva un figlio di nome Bear: la madre è Cheryl Ann Tweedy, cantante e personaggio televisivo britannico. Un dipendente dell’hotel aveva chiamato la polizia chiedendo aiuto per l’ospite ubriaco. «Sta distruggendo tutta la stanza, c’è bisogno che mandiate qualcuno», la frase.

Le ultime ore

Il dipendente aveva anche detto che la vita dell’ospite era a rischio perché la sua stanza aveva un balcone. L’etichetta discografica di Payne Republic Records e Universal Music Group non hanno ancora commentato. I fan del cantante che si erano radunati nel pomeriggio intorno all’hotel hanno applaudito la salma mentre veniva portata all’obitorio. Payne faceva parte della pop bande One Direction, scioltasi nel frattempo, insieme a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson.

Il 2 ottobre Payne aveva in effetti assistito al concerto del suo ex compagno di band Horan nella tappa argentina del suo tour sudamericano che ha toccato Messico, Brasile, Cile, Perù e Colombia. I due avevano pubblicato video insieme e con i fan. Payne è il coautore di molte canzioni di successo degli One Direction, tra cui Night Changes e Story of my life. Aveva parlato pubblicamente delle sue lotte per la salute mentale e contro l’abuso di alcol. L’anno scorso in un video su YouTube aveva annunciato di aver smesso di bere e ringraziato i suoi sostenitori per essergli stati vicino nei momenti difficili. Mercoledì 16 ottobre aveva pubblicato video su Snapchat parlando di equitazione e di polo. Aveva anche detto che non vedeva l’ora di tornare a casa per vedere il suo cane.

Le indagini

Secondo le ricostruzioni, il musicista era arrivato da solo nell’hotel, domenica scorsa. È rimasto lì fino a mercoledì pomeriggio. Il direttore della Same, Alberto Crescenti, ha dichiarato al canale tv TN che si è trattato di una caduta di circa tredici o quattordici metri e che la vittima ha riportato «gravissime lesioni incompatibili con la vita. Non c’era alcuna possibilità di rianimazione».

Crescenti ha detto che il personale si è precipitato all’hotel Casa Sur nel quartiere Palermo della capitale dopo che una chiamata al 911 è stata effettuata alle 17:04 ora locale. I soccorsi sono arrivati sette minuti dopo e «hanno verificato la morte dell’uomo, che in seguito si è scoperto essere un cantante».

La polizia della città di Buenos Aires e la 14/ma Procura penale, guidata dal procuratore Andrés Esteban Madrea, sta cercando di stabilire se si sia trattato di una morte accidentale o di un suicidio. Mezz’ora prima della notizia, il cantante aveva postato su Snapchat una serie di foto e video con la sua ragazza, l’influencer Kate Cassidy.

