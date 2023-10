IL SUO VERO NOME E’ KATIUSCIA ED E’ POPPUTISSIMA: LA RICONOSCETE? E’ LAUREATA IN PEDAGOGIA, HA LAVORATO CON FIORELLO E MIKE, SI E’ CANDIDATA CON FORZA ITALIA ALLE REGIONALI DEL 2020 E HA AVUTO UNA STORIA CON MICHELE CUCUZZA - HA UNA GRANDE PASSIONE PER LA MODA. DI CHI SI TRATTA?

Il suo vero nome è Katiuscia, ma è più conosciuta come Katia Noventa: ha compiuto 56 anni il 24 novembre ed è stata una delle donne più amate dello spettacolo negli anni ’90. Dopo essersi laureata in pedagogia e aver sfilato, in Italia e all’estero, per marchi come Armani, Versace e Valentino, è diventata famosa in tv grazie al mitico Mike Bongiorno che la volle nella sua trasmissione di successo “Telemike”.

Katia Noventa, ha tentato di intraprendere la carriera politica. In occasione delle elezioni regionali in Veneto del 2020, si è candidata con Forza Italia a sostegno di Luca Zaia nella circoscrizione di Padova. “La mia scelta di candidarmi nasce da una concatenazione di circostanze che vede una disponibilità da parte del partito, ma soprattutto quello che mi ha fatto decidere è stata la spinta e l’affetto di vari amministratori e dei miei amici veneti che nella mia città mi hanno spronato ad accettare questo impegno. Credo che questo momento della mia vita sia perfetto perché mi piacerebbe essere al servizio degli altri e non credo che ci sia un posto migliore della mia terra dove sono nata e dove risiedono le mie radici. In particolar modo Padova rappresenta il fulcro della mia vita con la famiglia, gli affetti e i miei luoghi del cuore” aveva spiegato Noventa a “Chi”.

Katia Noventa è stata a lungo fidanzata con il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo , la loro famosa storia d’amore è durata dal 1993 al 2000. Subito dopo ha frequentato il collega giornalista Michele Cucuzza fino al 2001

