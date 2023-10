SVEGLIATE I FETICISTI! LA RICONOSCETE DAL PIEDINO LASCIVO? A “CHI” HA RACCONTATO DI ESSERE STATA SPOSATA DUE VOLTE, MA ENTRAMBE LE RELAZIONI NON SONO FINITE NEL MIGLIORE DEI MODI. “VOLER DARE LA COLPA AL LAVORO SAREBBE SBAGLIATO” - SULL’AMORE SONO DIFFIDENTE MA SE ARRIVA BEN VOLENTIERI. I FIGLI? LI HO IMMAGINATI…” – DI CHI SI TRATTA?

SIMONA BRANCHETTI CHI

Estratto dell’articolo di Valerio Palmieri per “Chi”

[…]

D.Lavora da quando aveva 26 anni, dopo la laurea in Giurisprudenza. Pensa che il lavoro abbia tolto qualcosa al suo privato?

R. «È sempre un equilibrio difficile ma, alla fine, ti dico di no, ho sempre vissuto la mia vita anche con grande piacere: mi sono concessa bellissime vacanze, belle storie d'amore finché sono durate, belle amicizie. Il mio tempo l'ho trovato».

D. E stata sposata due volte, pensa che il lavoro abbia condizionato l'esito delle relazioni?

R. «Sicuramente vuoi che non abbia avuto degli effetti? Ce l'ha nella vita di tutti. Ma voler dare la colpa al lavoro sarebbe sbagliato. La vita è fatta di scelte, se ho scelto così è perché mi andava bene. Non sono per i rimpianti».

D. Avrebbe voluto dei figli?

simona branchetti

R. «Li ho sempre immaginati come la sublimazione di un progetto a due che non si è mai realizzato, quindi...».

D. Adesso c'è spazio per l'amore o non si fida più?

R. «Sono di mio abbastanza diffidente, però allo stesso tempo sono idealista, e conciliare le due cose è complicato. L'amore è una partita difficile, io sono aperta all'amore, se arriva ben volentieri, se non arriva ho un mio equilibrio».

D. Il suo sogno?

R. «Continuare a fare quello che faccio con la passione e l'entusiasmo con cui ho iniziato. Il lavoro, a volte, è come l'amore: all'inizio è tutto bellissimo, poi si finisce per avvocati. Mi auguro di continuare ad amare il mio lavoro sempre come il primo giorno perché è quell'entusiasmo che fa la differenza». […]

SIMONA BRANCHETTI simona branchetti 3 simona branchetti 5 simona branchetti simona branchetti 2 simona branchetti 2 Simona Branchetti simona branchetti 1 simona branchetti simona branchetti SIMONA BRANCHETTI