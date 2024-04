TALE PADRE, TALE FIGLIO – NUOVI GUAI PER IL RAPPER PUFF DADDY, GIA’ ACCUSATO DI STUPRO E DI TRAFFICO SESSUALE: L’IMPRESARIO DELL’HIPHOP E IL FIGLIO MINORE CHRISTIAN SONO STATI DENUNCIATI DA UNA DONNA CHE SOSTIENE DI ESSERE STATA DROGATA E AGGREDITA SU UNO YACHT AFFITTATO NEL 2022 DALLA FAMIGLIA - GRACE O'MARCAIGH, CHE LAVORAVA COME CAMERIERA A BORDO DELLA BARCA, DICE CHE CHRISTIAN COMBS LA AVREBBE INVITATA A BERE TEQUILA E POI LE AVREBBE MESSO LE MANI ADDOSSO, IL TUTTO MENTRE IL PADRE…

sean combs e il figlio christian

(ANSA) - Il mogul dell'hip hop Sean Combs e il figlio minore Christian Combs sono stati coinvolti in una nuova denuncia per molestie sessuali. L'azione legale presentata a Los Angeles accusa Combs figlio di aver drogato e aggredito una donna su uno yacht affittato nel 2022 dalla famiglia. La donna, Grace O'Marcaigh, sostiene di aver visto celebrita' e "sospetti lavoratori del sesso" che si drogavano apertamente durante il suo turno di lavoro come cameriera a bordo della barca.

sean combs e il figlio christian

La situazione sarebbe degenerata quando Christian Combs e il producer Rodney Jones avrebbero invitato la donna a bere tequila probabilmente drogata e Combs le avrebbe poi messo le mani addosso. Jones ha separatamente denunciato Combs padre per molestie sessuali chiedendo 30 milioni di dollari di danni. Il mogul dell'hip hop, al centro di accuse da parte di altre quattro donne, e' stato coinvolto dalla O'Marcaigh in quanto avrebbe facilitato le azioni del figlio.

ARTICOLI CORRELATI

christian combs rodney lil rod jones 1 raid in casa di sean combs 3 puff daddy e cassie 7 raid in casa di sean combs 1 raid in casa di sean combs 2 sean combs 1 raid in casa di sean combs 4 raid in casa di sean combs 5 raid in casa di sean combs 6 rodney lil rod jones 2 la casa di los angeles di puff daddy sean combs 3 christian combs christian combs