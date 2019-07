IN LODE DEL MAGO GABRIEL - ALDO GRASSO: “NON SI PRENDEVA TROPPO SUL SERIO, AVEVA TUTTA L'ARIA DI ESSERE UN CABARETTISTA CHE GIOCAVA A FARE IL MAGO, SFRUTTANDO ANCHE IL SUO MODESTO BAGAGLIO CULTURALE CON MODI DI DIRE SGRAMMATICATI TIPO ‘LE PALPEBRE DELLA DITA’, ‘PINOTISMO’. MERAVIGLIOSA UNA SUA TELEFONATA A EMILIANO MONDONICO: QUEL COGNOME ERA TROPPO DIFFICILE PER LUI E LO STORPIAVA IN MILLE MODI…” - VIDEO