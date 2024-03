TANTI AUGURI A BRAZZERS: COMPIE 20 ANNI! PER CHI NON LO CONOSCESSE È IL SITO DA VISITARE…CON UNA MANO SOLA, VISTO CHE L’ALTRA SERVE A SMANACCIARSI - BARBARA COSTA: “BRAZZERS È NATO NEL 2004 DALL’INCONTRO E ACCORDO DI TRE MENTI NERD, TRE UNIVERSITARI CANADESI, SONO LORO CHE HANNO IDEATO IL SITO, CHE OGGI HA PIÙ DI 30 CANALI -APPENA NATO, BRAZZERS HA GIOCATO CON TRE CARTE VINCENTI: RAGAZZE CON TETTE GROSSE, CHE FANNO ANAL, E CHE, SE SONO MILF, MEGLIO!...”

Barbara Costa per Dagospia

Qual è il sito dove ci "stai" con una mano sola? E dove ti aspettano pass*rone da paura? Che non hanno un pensiero al mondo se non quello di sollazzarsi – e sollazzarti – da una a tre scene nuove di sesso al giorno? Bravo, questo sito è Brazzers! Chi non lo conosce? Davvero esiste qualcuno che non lo ha mai sentito nominare?! E che non ci ha mai dato una sbirciatina?! Non ci credo, e comunque, tanti auguri a Brazzers, è il suo compleanno, compie 20 anni!

Brazzers è nato nel 2004 dall’incontro e accordo di tre menti nerd, tre universitari canadesi, Ouissam Youssef, Stephane Manos, e Matt Keezer. Sono loro che Brazzers lo hanno ideato, eiaculando i semi di peccaminosi frutti oggi ramificati in più di 30 canali dove è impossibile non pescare una scena, una attrice, una situazione che non attizzi l’attenzione. Appena nato, Brazzers ha giocato con tre carte vincenti: ragazze con tette grosse, che fanno anal, e che, se sono milf, meglio!

Chi comanda Brazzers (scusa la parentesi, ma… i padroni di Brazzers… coloro che lo hanno creato e a chi è stato negli anni rivenduto, fino agli attuali, i boss di Aylo… chi sono? Non si sa! Esistono i loro nomi, ma non le loro foto, anche se ne trovi, in rete, non è detto siano vere, e ancora: mai che rilascino interviste, mai!!! Al limite comunicati stampa di ciò che hanno già deciso), e allora, dicevamo, chi comanda Brazzers lo ha afferrato all’istante che se assumi le donne le più eccitanti, e le paghi bene, e le metti a fare sesso con uomini i più eccitanti, e li paghi bene, avrai sempre a chi vendere porno che ti farà erigere a sito tra i più elitari e i più visti. Sarai un brand. Una sicurezza. Di pornate. Le più ilari e però amorali, off limits, sporche, tentanti, e non gratis.

E però: che significa ingaggiare gli attori e le attrici più eccitanti? Sebbene, in fasce, Brazzers si sia dotato di corpi i più palestrati e standardizzati, ha rotto presto gli schemi. In Brazzers non esiste un concetto di bellezza: non c’è per età (le milf su Brazzers sono entrate subito, e superano le teen, in gradimento), né la bellezza in Brazzers c’è per altezza, o per peso (le BBW, le pornostar curvy, hanno occupato posto, e hanno "peso", in Brazzers), ma nemmeno la "bellezza" in Brazzers sta, per i maschietti, in fisici possenti, e peni over size.

Unitamente a ragazzi muscolosi, in Brazzers fanno porno tipi ben più "comuni", come lo spagnolo Jordi El Niño Polla, stabile sulla vetta dei performer più amati. E Brazzers è stato il primo in assoluto a rompere le barriere trans, sì prendendole sotto contratto, ma soprattutto demolendo lo stigma del sesso ritratto "giusto", cioè se fatto o tra trans, o tra trans e donne, o tra trans e uomini gay. Su Brazzers le trans sc*pano anche maschi etero, e se li sbattono da attive.

Il pene in Brazzers conta tantissimo, e in questi termini: è stato Brazzers a stipulare un’assicurazione di 1 milione di dollari al pene di Keiran Lee, pornostar anglo-indiano da 16 anni nome di punta di Brazzers, per cui ha superato le 1500 scene. Dice Keiran: “Senza Brazzers, io e i miei colleghi saremmo dei ragazzi ordinari. Con Brazzers noi siamo delle star”. Gli fa eco Danny D., inglese, tre volte porno Oscar, 750 scene con Brazzers: “Io prima di Brazzers facevo il muratore. Brazzers mi ha capovolto la vita. Noi siamo dei privilegiati”. Hanno torto, forse?

Brazzers ha pubblicamente festeggiato i suoi 20 anni in anticipo, a novembre scorso, per pure esigenze di marketing: ha riunito le sue star a contratto, di ieri, oggi, di domani (Ryan Reid è l’ultima arrivata), in uno sfarzoso servizio fotografico che ha fatto il giro del web. Perché il web, ciò che sul web piace, che funziona, e che, tramite il web, ti fa guadagnare, è stata l’unica cosa che fin dalla nascita a Brazzers ha interessato.

Non il mercato tradizionale, da Brazzers mai preso in considerazione, anche se nel 2004 ciò che il web (e il porno sul web) è diventato, al tempo era inimmaginabile. Non tanto per Brazzers, in verità, che il porno sul web come ce lo gustiamo ora, lo ha di suo guidato e plasmato.

E ora, la domanda più importante, e seria: ma che cavolo significa Brazzers? Chi lo sa? Perché, in realtà, non si sa. Seppur la vulgata riporti che Brazzers sta per tette, tallonata da un’altra che precisa che va bene tette, ma bocce enooormi, belle tonde, c’è chi sostiene che Brazzers sia storpiatura di "brother": uno dei padri fondatori del sito, di madrelingua araba, lo pronunciava "brazzers".

Ma poi ci sono altri che sono sicuri, "brazzers" sta per epiteto sessuale, è gergale, elogia le donne formose, è uno slang irlandese, macché, è ispanico. Ma no, tutto sbagliato, Brazzers significa figo, significa tosto, nooo, per niente, sta per il sesso, sta per stimolo, Brazzers è la s*ga. OK, mettiamoci d’accordo: se vuoi masturbarti da qualche parte, Brazzers è il posto perfetto dove puoi andare. "It’s not just porn, it’s Brazzers"! Ecco come ti accolgono sul sito: "Brazzers è il paradiso nel palmo della tua mano". Fine della discussione.

