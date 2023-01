28 gen 2023 09:30

CON TANTI CAZZI CHE C’ABBIAMO COME SI PUO’ FAR DIVENTARE UN CASO LA PRESENZA IN VIDEO DI ZELENSKY A SANREMO? IL FRONTE CONTRARIO ALL'INTERVENTO DEL PRESIDENTE UCRAINO AL FESTIVAL ANNOVERTA CONTE, SALVINI, CALENDA, GASPARRI. IL BRACCIO DESTRO DELLA MELONI FAZZOLARI: “CHI NON FA UNA BELLA FIGURA È L’ITALIA. SANREMO DA ANNI È DIVENTATO IL CONTENITORE DI TEMI DI ALTRA NATURA” - ANCHE PER DI MAIO “OGNI LUOGO È GIUSTO” – LA RAI DIFENDE LA DECISIONE “CONDIVISA A TUTTI I LIVELLI” – E VESPA…