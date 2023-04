TANTO FUMO E MOLTE POLEMICHE INTORNO A ROCCO SCHIAVONE – GASPARRI SI SCAGLIA DI NUOVO CONTRO LA FICTION RAI SUL COMMISSARIO INTERPRETATO DA MARCO GIALLINI: “È PROPAGANDA AL CONSUMO DI DROGA. ADDIRITTURA DA’ CONSIGLI IN FASCIA PROTETTA SU QUALI VINI ABBINARE ALLA MARIJUANA” – QUANDO GIALLINI DISSE: “È PIENO DI GENTE CHE PRIMA PIPPA COCAINA E POI ALZA IL DITO PER GIUDICARE UNA CANNA” – VIDEO

GIALLINI ROCCO SCHIAVONE

Sono bastate appena due puntate della nuova stagione per accendere vecchie polemiche. Ancora una volta il senatore Gasparri si schiera contro Rocco Schiavone. L’esponente di Forza Italia e membro della commissione Vigilanza Rai è andato giù pesante nelle sue ultime dichiarazioni. Secondo Gasparri infatti il personaggio di fantasia interpretato da Marco Giallini: “Fa propaganda per l’uso di droga. Consiglia il vino abbinato alla marjuana”.

maurizio gasparri foto di bacco (2)

Quinta stagione della serie tg targata Rai. Dopo appena due puntate, la prima andata in onda lo scorso 5 aprile e la seconda ieri, sul Rai2, si è accesa una pesante polemica. A smuovere le acque è il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri che si è schierato apertamente contro Rocco Schiavone.

rocco schiavone 6

Maurizio Gasparri non ha usato giri di parole, anzi è andato giù pesante rispetto alla fiction e alla direzione Rai. “Se servissero altri motivi per rendere urgente un cambio alla guida della Rai ripropongo, sapendo di sollevare i latrati di eserciti di sostenitori delle tesi sbagliate – ha detto il senatore di Forza Italia – la vicenda della fiction trasmessa venerdì sera da Rai 2, con l’immaginario commissario Schiavone, che in piena fascia protetta, propaganda l’uso di droghe e addirittura ‘consiglia’ con quale vino abbinare la marjuana che fuma”.

maurizio gasparri foto di bacco

Un attacco frontale quello del politico verso la serie di Rai2, che già prima della sua messa in onda aveva suscitato qualche perplessità. A tal proposito Gasparri ha aggiunto: “Non sono io un ‘retrogrado’. Sono dei pericolosi irresponsabili quanti usano la televisione, e addirittura il servizio pubblico, per propagandare le droghe. A forza di minimizzare e di ‘spacciare’ notizie false, si arriva a questo con la responsabilità evidente di tutti i dirigenti della Rai, dai massimi vertici a quelli delle fiction a tanti altri, che alzeranno le spalle ma non potranno sottrarsi a una condotta in palese contrasto con le leggi vigenti. Che ovviamente mi sono già attivato perché vengano applicate.

rocco schiavone 4

[…] Il componente della Commissione di Vigilanza Rai ha infatti condannato anche l’atteggiamento e alcune dichiarazioni di Marco Giallini, attore che interpreta il ruolo di Rocco Schiavone. “Con buona pace anche della presunzione di un attore-imbonitore – ha concluso il politico – che ha usato varie interviste per rivendicare il suo triste ruolo di propagandista delle droghe”. Insomma un messaggio grave, quello trasmesso, secondo il senatore, soprattutto per la costruzione di una coscienza critica da parte dei giovanissimi.

maurizio gasparri foto di bacco (1)

Il riferimento di Gasparri rispetto a Giallini è a una vecchia intervista rilasciata dall’attore romano, protagonista della serie nel 2019. In quel caso l’artista aveva dichiarato: “A me hanno rotto le palle perché Rocco Schiavone si fa le canne. Cioè, è pieno di gente che prima pippa cocaina e poi alza il dito per giudicare una canna”.

rocco schiavone 3 rocco schiavone 4 rocco schiavone 2 marco giallini rocco schiavone rocco schiavone 1 rocco schiavone 5