30 gen 2024 12:21

LA TASSA DI AMADEUS: DOVE C'E' LUI, C'E' PURE LA MOGLIE – LA PREZZEMOLINA GIOVANNA CIVITILLO, GIÀ IN FORZA AL PROGRAMMA "È SEMPRE MEZZOGIORNO", IN ONDA SU RAI1, CO-CONDURRÀ DA SANREMO IL PROGRAMMA DI RAI RADIO2 "LA VERSIONE DELLE DUE", INSIEME AD ANDREA DELOGU E A SILVIA BOSCHERO - DURANTE I GIORNI DEL FESTIVAL, QUANDO NON SIEDERÀ IN PRIMA FILA ALL'ARISTON, SARÀ NUOVAMENTE L'INVIATA DE "LA VITA IN DIRETTA..."