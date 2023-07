TAYLOR SWIFT COME RE MIDA: OVUNQUE VA LEI, AUMENTA IL PIL - IN QUALSIASI CITTÀ LA POPSTAR VADA IN CONCERTO, GLI ALBERGHI E I RISTORANTI REGISTRANO IL SOLD-OUT, SENZA CONTARE IL RECORD DI BIGLIETTI VENDUTI PER LE ARENE CHE OSPITANO GLI SPETTACOLI - SI STIMA L'INTERO TOUR STATUNITENSE DI TAYLOR SWIFT POTREBBE GENERARE 4,6 MILIARDI DI DOLLARI, SUPERIORE AL PIL DI 35 PAESI - ANCHE MILANO È STATA CONTAGIATA DALLA FEBBRE DA TAYLOR SWIFT: I CENTOMILA BIGLIETTI POLVERIZZATI IN 12 ORE...

Estratto dell'articolo di Michele Boroni per “il Messaggero”

Centomila biglietti venduti in 12 ore, pari a due San Siro già quasi sold out. Questo il bollettino delle prevendite relative alle due date italiane dell'Eras tour 2024 di Taylor Swift il 13 e il 14 luglio 2024. Ebbene sì, precisamente con un anno esatto di anticipo rispetto al concerto.

RIPERCUSSIONI

Ma proviamo meglio a capire il fenomeno Taylor Swift, ovvero una cantante che con i suoi tour è capace di aumentare il Pil Usa. In questi giorni The Eras Tour sta avendo infatti delle fortissime ripercussioni sull'economia Usa: dovunque vada gli alberghi sono al completo e i ristoranti tutti pieni, oltre al record di biglietti venduti. In questo fine settimana il tour ha toccato Denver e, secondo varie stime, il concerto potrebbe generare 140 milioni di dollari per il Pil dell'Unione. Lo stesso è successo a Filadelfia, Pittsburgh, Minneapolis e Kansas City. «L'intero tour statunitense di Taylor Swift potrebbe generare una spesa totale di 4,6 miliardi di dollari, superiore al pil di 35 Paesi», sostiene il Common Sense Institute.

[…] Il suo grande pregio riconosciuto dai fans è la normalità, il suo essere anti-diva e la capacità di scrivere canzoni su amori sfortunati in cui tutti si possono riconoscere. A differenza di molte altre popstar che alternano la propria produzione musicale a una certa esuberanza nei comportamenti, all'ostentazione di qualcosa e a un gossip scabroso, Taylor Swift è percepita come una ragazza semplice, con una sua eleganza un po' provinciale e un po' retrò, con parecchie love story alle spalle anche con personaggi noti nello showbiz a cui la Swift ha dedicato una serie di canzoni […]

A proposito di canzoni: i testi di Taylor Swift sono così efficaci che ormai sono diventati un vero e proprio codice e linguaggio tra i fan della cantante (chiamati Swifties), ma non solo. «Si guardi allo specchio e dica: "Sono io il problema. Sono io"» (I'm the problem. It's me), ha dichiarato di recente il senatore Richard Blumenthal in un discorso al congresso citando un successo recente di Swift Anti-Hero diventando virale.

UKULELE

Resilienza è un'altra parola chiave per capire il successo di Taylor Swift, ovvero il farsi forza dagli eventi avversi: nel 2009 Kanye West interruppe il discorso della cantante agli MTV VMAs dicendo che non meritava quel premio, ma doveva vincerlo Beyoncé. Da quel bizzarro episodio la Swift riuscì ad emergere come una donna e un'artista ancora più forte e apprezzata da tutti. Infine Taylor Swift, oltre ad essere un'ottima cantautrice e musicista - è stata lei a rilanciare l'ukulele tra i giovanissimi - è una donna che combatte per la sua arte: tempo fa si è schierata contro Spotify, rendendo il suo repertorio non disponibile nella libreria streaming, per protestare contro il magro compenso che gli artisti ne ricavano, costringendo Spotify a cambiare le condizioni. Stessa cosa ha poi fatto con Apple Music lamentando il fatto che gli artisti non venivano pagati durante il servizio di prova gratuito. Insomma, un'artista che non si può non amare. Michele Boroni

