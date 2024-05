TE PAREVA: IL FURTO CHE HA SUBÌTO FABIO ROVAZZI IERI A MILANO ERA SOLO UNA TROVATA DI "MARKETTING" PER PROMUOVERE IL SUO NUOVO SINGOLO - IL 30ENNE ERA SEDUTO A UN TAVOLO ALL’ESTERNO DI UN LOCALE MENTRE RISPONDEVA ALLE DOMANDE DEI FOLLOWER, QUANDO A UN CERTO PUNTO SI VEDE UN RAGAZZO CHE ENTRA NELL'INQUADRATURA, GLI SOTTRAE LO SMARTPHONE E SCAPPA VIA - IL CANTANTE: "NON PENSAVO CHE POTESSE CREARE UN CORTOCIRCUITO MEDIATICO COSÌ AMPIO" - VIDEO

Allo youtuber e cantante Fabio Rovazzi è stato scippato il cellulare mentre faceva una diretta su Instagram a Milano, in corso Garibaldi. Rovazzi stava parlando in live con i suoi follower che gli stavano facendo delle domande. Dietro di lui si è avvicinato un ragazzo che gli ha strappato il cellulare dalle mani. […]Un caso di microcriminalità? No, solo una burla di Rovazzi, come ha svelato lui stesso il giorno dopo, pensata per lanciare il suo nuovo singolo "Maranza".

[…] "Ho pensato a un'idea divertente di marketing da utilizzare per lanciare in maniera inusuale l’uscita del mio brano con Il Pagante, senza preventivare che questo potesse creare un cortocircuito mediatico così ampio" dice l’artista. “Ho solo messo in scena una barra del pezzo che abbiamo scritto: - /Giravo in Corso Como/Si è avvicinato un uomo/Mi ha chiesto una Marlboro e l’orologio/Non so che ore sono/In tasca sento un vuoto/Mi hanno pullappato (mi hanno derubato)/ Con una moto/ Ora ho un sogno solo/Vorrei diventare come uno di loro/Un maranza“.[…]

