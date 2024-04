TECHNO E TETTINE! - VICTORIA DE ANGELIS COMPIE 24 ANNI E, PER IL SUO COMPLEANNO, SI ESIBISCE, COME DJ, ALL'HANGAR FESTIVAL DI BRUXELLES - LA BASSISTA DEI MANESKIN (COME DAGO DIXIT: “ULTIMO BALUARDO DELL’EROTISMO”) È IN TOUR DA SOLISTA E, SFODERANDO LE SUE TETTINE COPERTE SOLO DA UNO STRIMINZITO COSTUME DA BAGNO, FA DIMENARE I FAN - GLI AUGURI SAFFICI DELLA SUA FIDANZATA LUNA PASSOS - VIDEO

Estratto dell’articolo di Lucia Resta per www.gazzetta.it

VICTORIA DE ANGELIS - 2

È il compleanno di Victoria De Angelis, la bassista e fondatrice dei Maneskin che di anni ne compie solo 24 eppure ha già una carriera consolidata, non solo con la band, ma anche da solista. Infatti negli ultimi mesi è stata impegnata con una tournée da Dj che l'ha vista protagonista alla console nei locali di tutto il mondo. Dove trova tanta energia? Scopriamo qualcosa di più sulla giovane musicista e le sue passioni sportive e culinarie.

Victoria De Angelis ha spesso raccontato che da bambina amava giocare a calcio, tanto che le sarebbe piaciuto diventare una calciatrice professionista, poi però si è avvicinata al mondo dello skate e soprattutto ha iniziato la carriera da musicista. Lo skate resta oggi una delle sue attività preferite. Da ragazzina aveva un canale YouTube, ancora attivo, in cui pubblicava solo i video delle sue performance con lo skateboard. […]

Quando si tratta di alimentazione Victoria De Angelis cerca di evitare il junk food più che può e anche se spesso nelle foto e nelle storie ha una birra o un calice di vino con sé, in realtà sia lei sia gli altri membri dei Maneskin cercano di non eccedere con l'alcol. Quando registrano gli album hanno una chef privata. A Pavia ha cucinato per loro Renata Laria, che ha raccontato che Victoria va matta per la lasagnetta di grana fatta con pasta sfoglia fresca, ragù e cialda di formaggio di grana.

VICTORIA DE ANGELIS - LUNA PASSOS

Nel corso di un'intervista a Radio Deejay Victoria De Angelis ha raccontato di soffrire di FOMO, un tipo di ansia sociale il cui nome è l'acronimo di Fear of missing out, ossia la paura di essere tagliati fuori e di perdere qualche evento particolare. Per questo è sempre iperattiva.

In passato Vic ha avuto problemi più seri a causa dell'ansia, tanto che a 14 anni si è ritrovata a non voler più uscire di casa e ha anche perso un anno di scuola. Purtroppo da giovanissima ha perso la madre e ha intrapreso un percorso di terapia per un aiuto psicologico.

Victoria De Angelis Victoria De Angelis luna passos victoria de angelis 12 victoria de angelis 3 victoria de angelis 2 Victoria De Angelis victoria de angelis 1 victoria de angelis luna passos 15 victoria de angelis 5 victoria de angelis 4 victoria de angelis 6 victoria de angelis 7 victoria de angelis 14 victoria de angelis 11 victoria de angelis luna passos 10 victoria de angelis luna passos 16 victoria de angelis 9 victoria de angelis luna passos 13 victoria de angelis 8 Victoria De Angelis Luna Passos VICTORIA DE ANGELIS - 1