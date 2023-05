UN TELE-CAMALEONTE PER LA RAI TARGATA MELONI – ROBERTO SERGIO, IL NUOVO AD DI VIALE MAZZINI, È UN DEMOCRISTIANO VECCHIO STILE (VEDI L'AMICIZIA CON CASINI), CAPACE DI FARSI CONCAVO E CONVESSO - IL SUCCESSORE DI FUORTES HA CREATO LA SUA RETE DI RELAZIONE QUANDO ERA A LOTTOMATICA: “IL MOMENTO IN CUI HO AVUTO PIÙ POTERE È QUANDO DISTRIBUIVO BIGLIETTI GRATUITI” – È STATO TRA I PRIMI A PUNTARE SU GIAMPAOLO ROSSI, IL “RASPUTIN” DELLA “DUCETTA”…

Estratto dell'articolo di Giovanna Vitale per “la Repubblica”

roberto sergio

Come tutti i democristiani, stirpe politica alla quale appartiene anche grazie al legame personale con Pier Ferdinando Casini che è stato il suo testimone di nozze, Roberto Sergio è un manager Rai di lungo corso dotato di una speciale abilità: farsi concavo e convesso a seconda di come gira il vento.

Esemplare tipico di tele-camaleonte, che poi è la varietà più diffusa nella tv di Stato: progressista quando governa il centrosinistra; sovranista non appena è la destra a insediarsi. Sempre con moderazione, però.

[…]

roberto sergio

Il nuovo capo del Servizio pubblico, per dire, è stato fra i primi a puntare forte su Giampaolo Rossi, il Rasputin di Meloni e dei suoi fratelli in Rai, proprio quando le larghe intese draghiane l’avevano estromesso dalCda, escludendo con lui l’unico partito allora d’opposizione. Intuizione felice. Che, due anni più tardi, ha catapultato Sergio al settimo piano di Viale Mazzini, là dove nessuno, forse nemmeno lui, si aspettava.

E pazienza se gli toccherà recitare da segnaposto, in attesa della staffetta già concordata con il dg in pectore, al quale dovrà lasciare la poltrona nell’estate del 2024.

GIAMPAOLO ROSSI

Classe 1960, romano e romanista sfegatato, sempre la stessa moglie da più di trent’anni, due figli grandi e due lauree - in Scienze politiche e Scienze delle comunicazioni – il successore di Carlo Fuortes approda sulla tolda della concessionaria radiotelvisiva nel 2004, sponsorizzato dai centristi di Casini che all’epoca contavano qualcosa, dopo gli inizi in Sogei e soprattutto in Lottomatica. È lì che parte la sua scalata.

E la costruzione di un vasto patrimonio di relazioni, specialità in cui Sergio eccelle. «Il momento in cui ho avuto più potere è quando distribuivo biglietti gratuiti», confessò una volta. Ticket e abbonamenti regalati a politici e starlette, di cui ha finito per assumerne abitudini e vezzi: utilizzatore seriale di lampade abbronzantiche lo fanno somigliare a Carlo Conti, il nuovo ad Rai è il classico piacione, uno che a Natale ha mandato per auguri una gif con la sua faccia illuminata a intermittenza.

roberto sergio giampaolo rossi

Capace però di non trascurare mai gli amici di una vita: per festeggiare le nozze d’argento nel giardino della basilica di Sant’Alessio all’Aventino, oltre a Pierferdi, c’erano Gianni Letta, Alessandro e Marco Forlani, le sorelle Izzo, mezzo Cda di Viale Mazzini.

Chiamato quasi vent’anni fa come responsabile dei Nuovi Media, nel 2007 Sergio passa a presiedere Sipra (poi Rai Pubblicità) e colleziona incarichi: consigliere di Rai Net, Rai Click e Rai Sat, per traslocare nel 2012 alla guida di Rai Way. Quindi, il salto nel mondo dell’informazione: prima vicedirettore, infine direttore della Radio.

[…]

roberto sergio

Dopo l’esibizione choc di Fedez con Rosa Chemical a Sanremo, Sergio tuona su Facebook: «Tra le più brutte pagine della storia televisiva», salvo cancellare il messaggio. Il 25 aprile Radio1 pubblica un’Ansa che riporta notizia e foto di Giorgia Meloni a testa in giù e il direttore s’arrabbia. Concavo e convesso. Ora comandano i patrioti e nessuno più di lui lo è.

roberto sergio foto di bacco roberto sergio foto di bacco roberto sergio ROBERTO SERGIO - LUCIA BORGONZONI giampaolo rossi ROBERTO SERGIO roberto sergio