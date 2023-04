TELE-CANTO E TELE-SUONO – A DISTANZA DI POCHE ORE SONO SALTATE LE TESTE DI DUE NOTI GIORNALISTI AMERICANI: “FOX NEWS” DI RUPERT MURDOCH HA LICENZIATO TUCKER CARLSON, IL SUO ANCHORMAN PIÙ AGGRESSIVO E FILO-TRUMPIANO, CHE GARANTIVA 3,5 MILIONI DI SPETTATORI. MENTRE LA “CNN” HA CACCIATO IL CONDUTTORE DI PUNTA DON LEMON, NERO, GAY E LIBERAL– PER DIFENDERSI, ENTRAMBI I GIORNALISTI HANNO SCELTO COME AVVOCATO IL “TERRIBILE” BRYAN FREEDMAN, ESPERTO DI CAUSE CONTRO LE COMPAGNIE TELEVISIVE…

DAGONEWS

BRYAN FREEDMAN DON LEMON TUCKER CARLSON

Il conduttore di Fox News Tucker Carlson e quello della Cnn Don Lemon sono stati licenziati dalle rispettive emittenti nel giro di poche ore l'uno dall'altro. E, secondo indiscrezioni, entrambi hanno assunto lo stesso potente avvocato, Bryan Freedman per gestire le eventuali cause relative ai licenziamenti. Come ha confermato il New York Times.

tucker carlson donald trump

Carlson era la voce critica più nota di Fox News, con un programma da 3,5 milioni di spettatori a sera. Ospitava regolarmente personaggi, opinionisti e politici controversi che lanciavano accese polemiche su questioni di razza, immigrazione e altri temi “caldi”. Proprio all’inizio di questo mese, Trump ha concesso un’ampia intervista a Carlson, per lanciare la sua campagna elettorale, difendersi dalle accuse legali e colpire i democratici e i media.

L’uscita di Carlson dalla rete di Rupert Murdoch è avvenuta meno di una settimana dopo che Fox News ha accettato di pagare 787,5 milioni di dollari per risolvere una causa per diffamazione intentata da Dominion Voting Systems per la copertura delle false affermazioni dell’ex presidente Trump sulla frode elettorale e sul software dell’azienda.

don lemon sulla cnn mentre pronuncia le frasi su nikki haley

Il legale ingaggiato da Carlson e da Lemon, Bryan Freedman, può vantare nel curriculum un lungo elenco di sentenze vincenti e milionarie riguardo a conduttori televisivi nei confronti delle loro reti. Ha aiutato, ad esempio, Megyn Kelly a ottenere circa 30 milioni di dollari dalla NBC, quando si è separata dalla rete nel 2019. Kelly è stata licenziata a metà del suo contratto triennale del valore di 69 milioni di dollari, ma la NBC ha accettato di pagarle il resto del suo stipendio originale.

L'AVVOCATO BRYAN FREEDMAN

Anche Chris Cuomo, licenziato dalla Cnn nel dicembre 2021, ha assunto Freedman nella sua causa in corso da 125 milioni di dollari per risoluzione illecita contro la rete.

Per quanto riguarda invece Don Lemon, La CNN non ha fornito alcuna spiegazione pubblica per il suo licenziamento. Ma a febbraio, una discussione al programma “CNN This Morning” Lemon s'era lasciato sfuggire che Nikki Haley, 51 anni, ex governatrice della Carolina e candidara alle primarie democratice, non era “al suo apice”. Una donna era considerata nel fiore degli anni, disse, “sulla ventina, sulla trentina, forse sulla quarantina”.

Frasi che avevano scatenato accese polemiche e critiche sui social e che avevano portato la Cnn a prendere le distanze dalla posizione del giornalista, che si era poi scusato su Twitter

tucker carlson

Lemon sembra aver lasciato la CNN in modo burrascoso. In un tweet di lunedì scorso, Lemon ha affermato di essere stato "cacciato dalla CNN" e di essere rimasto "sbalordito". "Dopo 17 anni alla CNN avrei pensato che qualcuno nel management avrebbe avuto la decenza di dirmelo direttamente", ha twittato. "È chiaro che ci sono alcuni problemi più grandi in gioco", ha aggiunto Lemon.

La CNN ha contestato la dichiarazione di Lemon, affermando che "gli è stata offerta l'opportunità di incontrare la direzione, ma invece ha rilasciato una dichiarazione su Twitter".

Per quanto riguarda Carlson, il Wall Street Journal ha riferito che ha saputo del suo licenziamento solo circa 10 minuti prima che la rete lo annunciasse.

tucker carlson 1

don lemon sulla cnn mentre pronuncia le frasi su nikki haley 1 don lemon presentatore della cnn 3 don lemon presentatore della cnn 2 don lemon presentatore della cnn 1 don lemon presentatore della cnn

tucker carlson tucker carlson tucker carlson 4 tucker carlson