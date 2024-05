TELE-MELONI PEGGIO DELL’ISTITUTO LUCE! – LA TESTIMONIANZA DI ENRICA AGOSTINI, GIORNALISTA DI "RAINEWS24": "TUTTI I GIORNI CONTRATTO OGNI SINGOLA PAROLA DA METTERE NEL PEZZO. NOI NON ABBIAMO DATO LA NOTIZIA DI LOLLOBRIGIDA E IL TRENO SE NON DOPO ORE. STESSA COSA PER GIAMBRUNO MENTRE DIAMO NOTIZIE IN CUI SI PARLA DI MELONI COME DI UNA GRANDE STATISTA. È UN CORPO A CORPO QUOTIDIANO” - OGGI LO SCIOPERO DEI GIORNALISTI DELLA TV PUBBLICA - VIDEO

Enrica Agostini, giornalista Rai: "In 20 anni mai subite pressioni e censure come in questo periodo. Non abbiamo dato la notizia di Lollobirgida in treno o di Giambruno se non dopo molte ore. Dobbiamo aprire i servizi con Meloni grande statista per il Telegraph [...] Non facciamo… pic.twitter.com/IwJS4vaANX — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 6, 2024

Da www.repubblica.it

"Noi non abbiamo dato la notizia di Lollobrigida e il treno se non dopo ore, solo dopo che il Cdr ha fatto pressioni; stessa cosa per Giambruno e Gratteri. Mentre diamo notizie in cui si parla di Meloni come una grande statista. È un corpo a corpo quotidiano".

Lo sfogo di Enrica Agostini, firma di Rai News24, in azienda da 25 anni, durante la conferenza stampa che si è tenuta alla Stampa estera per spiegare le ragioni dello sciopero dei giornalisti boicottato dal sindacato Unirai.

"La nostra battaglia è perché quello che sta succedendo in Rai succederà a cascata in tutte le aziende", dice. "La politica non vuole più le domande, mandiamo video autoprodotti di pura propaganda. Succede con la destra non con la sinistra. E ogni giorno ormai contratto ogni singola parola da mettere nel pezzo".

