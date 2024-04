TELEFONARSI, NO? – VALERIA BRUNI TEDESCHI RISPONDE SUI GIORNALI ALLA SORELLASTRA CARLA, CHE A “BELVE” SI È INCAZZATA CON LA REGISTA PER AVERLA RAPPRESENTATA COME UNA “UBRIACONA”: “SE L’HO FERITA, ANCORA UNA VOLTA, MI SCUSO. LA VITA È PIÙ IMPORTANTE DEL FILM. PROVO GRANDE AMORE E TENEREZZA PER LEI. PENSO CHE SIA FRAGILE, MA ANCHE FORTE E INTELLIGENTE E CHE ABBIA UN GRANDE TALENTO…”

valeria bruni tedeschi e carla bruni

“MI SENTO USATA DA VALERIA, NON RAPPRESENTATA” – CARLA BRUNI AFFILA GLI ZIGOMI E A “BELVE” PRENDE DI PETTO LA SORELLASTRA, VALERIA BRUNI TEDESCHI: “FA SOLO FILM ISPIRATI ALLA MIA FAMIGLIA. NEI ‘VILLEGGIANTI’, DOVE MI INTERPRETA VALERIA GOLINO, MI SONO VISTA COME UN’UBRIACONA. È UNA MIA FRAGILITÀ, PERCHÉ ESPORLA COSÌ?” – “CERTE PERSONE POSSONO BERE UN BICCHIERINO E BASTA. IO NON HO LIMITE. NON HO LA MODERAZIONE, NON È NATA CON ME” – LA MANCATA RIELEZIONE DI SARKOZY (“PREGAVO, STO MOLTO MEGLIO”) E L’ADULTERIO: “PER ME NON È UN PECCATO…”. CHE NE PENSA L’EX PRESIDENTE FRANCESE?

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-mi-sento-usata-valeria-non-rappresentata-rdquo-ndash-carla-390131.htm

VALERIA BRUNI TEDESCHI "I MIEI PERSONAGGI ISPIRATI ALLA VITA MA NON VOGLIO FARE MALE A CHI AMO"

Estratto dell’articolo di Alberto Infelise per "la Stampa"

carla bruni a belve 2

Un castello nella campagna torinese, un fratello, due sorelle. E poi ancora, una casa meravigliosa affacciata sulla costa del Sud della Francia, due sorelle, una famiglia in cui […] il non detto fa più male di quel che si dice. Almeno fino a quando si decide di dirsi tutto. O di farselo capire. Valeria Bruni Tedeschi in due film, Un castello in Italia e I villeggianti, scava nella memoria sua e della sua famiglia […].

valeria golino valeria bruni tedeschi i villeggianti

Complicati per chi, come Carla, si è riconosciuto in quelle atmosfere. «Adoro mia sorella - spiega con il suo tono riconoscibile tra mille Valeria Bruni Tedeschi -. So che a volte è stata ferita dai miei film e mi è sempre dispiaciuto molto». […] «I personaggi che rappresento sono sempre dei personaggi di finzione, anche se spesso prendono ispirazione da persone della mia vita. Cerco di elaborare la realtà per creare personaggi commoventi e veri».

carla bruni a belve 1

Il personaggio della sorella, in I villeggianti è molto forte, grazie anche a un'interprete come Valeria Golino: «Scegliendo la Golino per interpretare "La sorella" ho deciso di scegliere una persona e un'attrice che mi incutono una grande tenerezza».

La stessa tenerezza che prova per sua sorella? «Provo grande amore e tenerezza per Carla. Penso che sia fragile ma anche molto forte e intelligente e che abbia un grande talento […]». […] «Se l'ho ferita, ancora una volta, mi scuso. Penso che la vita sia più importante dei film e non mi è facile pensare che […] io possa ferire o fare del male a una persona che amo» .

valeria bruni tedeschi carla bruni e valeria bruni tedeschi valeria bruni tedeschi 8 carla bruni ospite di belve ph stefania casellato valeria bruni tedeschi foto di bacco (2) sarkozy carla bruni carla bruni carla bruni a venezia carla bruni e francesca fagnani belve ph stefania casellato carla bruni carla bruni ospite di belve ph stefania casellato 2 carla bruni ospite di belve ph stefania casellato 3 carla bruni ospite di belve ph stefania casellato 4 nicolas sarkozy carla bruni