TELEMELONI COLPISCE ANCORA – IN RAI È SPARITA LA SERIE SU DON ANDREA GALLO, PARTIGIANO, PRETE DEGLI ULTIMI E PUNTO DI RIFERIMENTO NON SOLO PER GENOVA, MA ANCHE PER LA SINISTRA RADICALE – LA RAI SI È GIUSTIFICATA PARLANDO DI “UN’IDEA RISALENTE AL 2020 CHE NON AVEVA ALCUN PROGETTO PRODUTTIVO”. MA I PRODUTTORI E LA FILM COMMISSION LIGURE SBUGIARDANO VIALE MAZZINI: “IL PROGETTO ALLA FINE DEL 2022 ERA IN FASE MOLTO AVANZATA E…”

Estratto dell’articolo di Matteo Macor per www.repubblica.it

don andrea gallo 7

C’è anche il caso della serie tv “fantasma” sulla vita di don Andrea Gallo, il prete genovese degli ultimi, a soffiare sul mare in tempesta di questi giorni in casa Rai. […] il futuro sospeso della serie dedicata al sacerdote che per anni è stato punto di riferimento della sua comunità, una città intera e la sinistra radicale del Paese si sta trasformando in giallo politico e non solo.

Solo nelle ultime ore, dopo che Repubblica ha sollevato il caso, prima i parlamentari grillini Dolores Bevilacqua e Luca Pirondini sono intervenuti per chiedere «chiarezza» con un’interrogazione in commissione di vigilanza Rai. Poi è intervenuto Vasco Rossi, che di don Gallo era amico e sostenitore, con un attacco diretto a Viale Mazzini sui suoi profili social: “Ci è sparita la fiction – si legge in una sua story su Intasgram – pratica Rai”.

don andrea gallo 8

E quindi la stessa azienda, dopo le prese posizione sul tema dei diretti protagonisti della vicenda – produttori, autori e ideatori del progetto cinematografico mancato, almeno nella ricostruzione ufficiale accantonato per una questione di budget – è costretta a uscire allo scoperto con una nota ufficiale che ha finito solo per confermare i dubbi di tanti.

Già contraddetta, soprattutto, dalle testimonianze di chi ha lavorato al progetto: alla serie che in Rai si definisce «solo un’idea», fino al dicembre del 2022 si è infatti lavorato su sopralluoghi, casting, lista pose e giorni di produzione.

don andrea gallo 6

«Secondo quanto riportato da fonti di stampa Rai Fiction avrebbe posticipato il progetto per ragioni di budget e allocazione – fanno presente Bevilacqua e Pirondini – Parliamo però di una figura di enorme spessore per tutto il Paese, don Gallo è stato partigiano, prete di strada, fondatore della Comunità di San Benedetto, sempre dalla parte degli ultimi e dei più fragili e che da presbitero ha saputo coniugare Vangelo e Costituzione. E vogliamo conoscere dalla Rai i motivi di questo stop ed i tempi che si prospettano per la realizzazione e messa in onda della fiction». […]

don andrea gallo 5

Se la speranza di molti è quella di un futuro ripescaggio del progetto, però, – ad ammetterlo anche l’autore Ricky Tognazzi, e la casa di produzione che pure l’ha congelato dopo anni di lavoro – a lasciare intravedere poche possibilità a riguardo sembra essere la stessa nota Rai uscita dopo la ricostruzione del caso.

«La Rai precisa che l’idea di una fiction dedicata alla storia di don Gallo risale al 2020, e non è mai stata concretizzata – è la posizione di Viale Mazzini – Di conseguenza nessun progetto produttivo è stato preso in considerazione da Rai Fiction».

don andrea gallo 3

Poche parole per dire però quello che sia i produttori, sia la stessa Film commission ligure continuano a mettere in chiaro: «Il progetto alla fine del 2022 era in fase molto avanzata, e il produttore Titanus, che aveva ottenuto l’avallo Rai, stava per partire con le riprese».

don andrea gallo 2 don andrea gallo 1 don andrea gallo 4