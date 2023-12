LA TELEVISIONE DEL DOLORE - FABIO FAZIO NON SI LASCIA SCAPPARE L’OCCASIONE DI PORTARE A “CHE TEMPO CHE FA” GINO CECCHETTIN, IL PADRE DI GIULIA, UCCISA DAL FIDANZATO FILIPPO TURETTA: SI TRATTERÀ DELLA PRIMA INTERVISTA IN UNO STUDIO TELEVISIVO - IL PADRE DELLA RAGAZZA HA ANNUNCIATO CHE VUOLE DEDICARSI ALL’IMPEGNO CIVICO. E A CHI HA GIÀ PENSATO MALIZIOSAMENTE A UNA SUA ENTRATA IN POLITICA, HA RISPOSTO CHE...

«Dopo l’importante discorso pronunciato per ricordare sua figlia Giulia, questa domenica a #CTCF ospiteremo Gino Cecchettin». Lo annuncia su X, l'account ufficiale di Che tempo che fa. Il papà di Giulia Cecchettin dunque, sarà ospite di Fabio Fazio. Questa sarà la prima intervista televisiva in studio "facccia a faccia" dopo la morte della figlia per mano di Filippo Turetta.

[...] «Noi italiani siamo bravi ad avere slanci civili ma siamo anche capaci di dimenticare in fretta - dice ancora - Il rumore è il campanello che ogni mattina ci deve tenere svegli e farci chiedere cosa abbiamo fatto per far finire i femminicidi.

Quando ho parlato di un impegno civico ho voluto dire che, con una Fondazione o in altro modo, io voglio dedicare la mia vita a far sì che non ci sia un'altra Giulia. [...] Cosa farà adesso? «Politica? La escludiamo, ma l'impegno civile è doveroso».

