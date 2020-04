12 apr 2020 14:02

TEMPI BUY - ''HO GIÀ SCELTO LA MUSICA PER IL MIO FUNERALE''. MARGHERITA BUY IN QUARANTENA: ''SONO PREOCCUPATA, NON PER ME MA PER QUELLO CHE ACCADE. E PER L'INCAPACITÀ DI ESSERE UTILE. URLARE DAL BALCONE? NO, NON VOGLIO VERGOGNARMI COI VICINI QUANDO QUESTO SARÀ FINITO. PULIZIE A CASA? NON CI PENSO PROPRIO. SPORCO POCO. NON VEDO FILM, PERFINO ''THE CROWN'' IN CERTE PUNTATE MI HA AGITATO. MEGLIO ''I DURRELL'', ROBA DA NONNA''