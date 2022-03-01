IL TRAILER DEL FILM ''ROCCO'S SEX CLINIC - EPISODIO 2"
TENETE LONTANI I PUPI: IL 24 MARZO, SUL SITO ROCCOSIFFREDI.COM, ESCE IL FILM PORCELLINO "ROCCO'S SEX CLINIC - SECOND TREATMENT - EPISODIO 2", L'ATTESISSIMO PORNO CON VALENTINA NAPPI, MALENA E MARTINA SMERALDI, DIRETTE DA ROCCO SIFFREDI - E C'È PROPRIO TUTTO, GOLE PROFONDE, THREESOME, FOURSOME, LINGUE INTRECCIATE E AUGELLI IN FESTA - ECCO IL TRAILER VIETATO AI MINORI-
IL TRAILER DEL FILM ''ROCCO'S SEX CLINIC - EPISODIO 2"
VOLANO STRACCI ALLA GEDI! - MARCO DAMILANO SI DIMETTE DALLA DIREZIONE DE “L’ESPRESSO” DOPO LA NOTIZIA DELLA VENDITA DEL SETTIMANALE AL GRUPPO EDITORIALE "BFC MEDIA" DI DANILO IERVOLINO: “SI VUOLE FAR PAGARE AL SOLO ESPRESSO L'ASSENZA DI STRATEGIA COMPLESSIVA. HO APPRESO DELLA DECISIONE DI VENDERE DA UN TWEET DI UN GIORNALISTA, DUE GIORNI FA. HO CHIESTO CHIARIMENTI ALL'AD SCANAVINO, COME HO FATTO IN QUESTI MESI DI NOTIZIE NON SMENTITE, DI VOCI CIRCOLATE. HO CERCATO SEMPRE DI FERMARE UNA DECISIONE CHE RITENGO SCELLERATA. MA ORA IL TEMPO È SCADUTO E LO SPETTACOLO SI È FATTO INSOSTENIBILE”
LO RICONOSCETE? DAI GENERALI DELL’URSS ALL’AVVOCATO AGNELLI. IL "BAFFO" BIELORUSSO PERSE LA FINALE DEGLI EUROPEI CONTRO VAN BASTEN, GIOCO’ ANCHE IN SALENTO CON BONIEK (CHE LO PREFERI’ A BARBAS). OGGI DICE: "SONO CONTRARIO ALLA GUERRA E NON POSSO ACCETTARE CHE VENGANO GETTATE BOMBE E MISSILI SUI CIVILI E SUI BAMBINI. LE SANZIONI SUGLI SPORTIVI? GIUSTE ANCHE SE SONO INCOLPEVOLI…"
CAFONALINO - AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA ILLUMINATO CON I COLORI DELL'UCRAINA È ANDATA IN SCENA LA PRIMA DEL TRITTICO DI DANZA FORSYTHE/INGER/BLANC, CON PROTAGONISTA IL CORPO DI BALLO DEL COSTANZI - PRESENTI ELEONORA ABBAGNATO, IL BALLERINO GIANNI SPERTI, GLI AMBASCIATORI DI SPAGNA, ALFONSO DASTIS, E DI LETTONIA, SOLVITA ABOLTINA ACCOLTI DAL SOVRINTENDENTE FRANCESCO GIAMBRONE… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
E SE VI DICESSIMO CHE POTREMMO VIVERE PER SEMPRE? UNO STUDIO PUBBLICATO SULLA RIVISTA "ROYAL SOCIETY OPEN SCIENCE" RIVELA CHE, IN TEORIA, LA VITA NON HA LIMITI E NON C’È UN TERMINE OLTRE IL QUALE SI MUORE. MA FRENATE GLI ENTUSIASMI: INDIFFERENTEMENTE DAL SESSO O DALLA NAZIONE, A UN CERTO PUNTO INCONTRIAMO UN PUNTO CRITICO, CHE GLI SCIENZIATI HANNO INDIVIDUATO AL COMPIMENTO DEI 108 ANNI (MAGARI ARRIVARCI…)