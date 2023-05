TENSIONE ALLE STELLE A "PECHINO EXPRESS" – CAROLINA STRAMARE CONTRO MATTEO GIUNTA: URLA E POLEMICHE. E LA PELLEGRINI SCOPPIA A PIANGERE - SEMIFINALE DI FUOCO: FEDERICA PELLEGRINI È STATA PROTAGONISTA DI UN BRUTTO INCIDENTE CHE HA ACCESO GLI ANIMI - CAROLINA STRAMARE HA CONSIGLIATO AL MARITO DI FEDERICA PELLEGRINI DI NON PRENDERSELA CON LE PERSONE CHE STAVANO LAVORANDO PER LA TRASMISSIONE (COSA CHE HA MANDATO FUORI DI TESTA GIUNTA). LA SITUAZIONE E’ DEGENERATA QUANDO…

Da corrieredellosport.it

carolina stramare

Tensione alle stelle a Pechino Express tra i Novelli Sposi e le Mediterranee. Durante la semifinale Federica Pellegrini è stata protagonista di un brutto incidente che ha acceso gli animi. La Divina, scendendo da una pedana mobile sistemata sopra dei binari, ha messo male il piede storcendosi la caviglia. Il marito Matteo Giunta era pronto a fermarsi ma l'ex nuotatrice, piuttosto adirata, l'ha invitato a non mollare in quel momento, praticamente ad un passo dalla finale.

L'allenatore si è così dato da fare per aiutarla arrabbiandosi con i locali ingaggiati dalla produzione del programma che non erano lì nel momento in cui Federica aveva più bisogno di aiuto. E quando Giunta ha alzato la voce Carolina Stramare delle Mediterranee non ha particolarmente gradito...

matteo giunta federica pellegrini

Carolina Stramare, Miss Italia 2019, ha consigliato al marito di Federica Pellegrini di calmarsi e di non prendersela con le persone che stavano lavorando per Pechino Express. Intromissione che ha fatto arrabbiare ancora di più Matteo Giunta, sempre più preoccupato per la moglie. La situazione è degenerata quando le Mediterranee hanno soffiato un passaggio ai Novelli Sposi. Carolina e Barbara Prezia hanno rubato un passaggio ai Novelli Sposi nonostante la difficoltà della campionessa. Una scorrettezza che non è particolarmente piaciuta a Federica e Matteo, con la Pellegrini che è poi scoppiata a piangere quando ha visto Totò Schillaci e la moglie aiutarli con l'autostop.

carolina stramare federica pellegrini carolina stramare 5 federica pellegrini matteo giunta a pechino express federica pellegrini matteo giunta a pechino express carolina stramare 6 carolina stramare 2 carolina stramare 10 carolina stramare 4 carolina stramare 3 carolina stramare 1 carolina stramare 8 carolina stramare