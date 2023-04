11 apr 2023 15:56

TEOREMA DI PITAGORA (PAOLA) – “DOPO AVER SORPRESO A LETTO CON UN'ALTRA RENATO MAMBOR GETTAI DALLA FINESTRA IL MATERASSO. HO IMPARATO CHE NON BISOGNA MAI FARE SORPRESE – MOLLAI IL SET DI JEAN-LUC GODARD CHE VOLEVA SOLO FARMI STARE NUDA DENTRO UN ARMADIO. MA NON MI PENTO DI QUEL RIFIUTO - AVER POSATO PER "PLAYBOY"? NON MI SONO MAI PENTITA. DA ANNI SONO SINGLE. MI È COSTATO 7 ANNI DI ANALISI, MA…”