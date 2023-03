TERREMOTI TELEVISIVI – L’ADDIO DI FUORTES PROVOCHERÀ UNA SERIE DI SMOTTAMENTI IN RAI E, DI CONSEGUENZA, ANCHE A LA7: GILETTI POTREBBE FINIRE IN PRIMA SERATA SU RAI2 CON UN PROGRAMMA IN STILE “L’ARENA” LASCIANDO LA DOMENICA SERA A MYRTA MERLINO. DAVID PARENZO SI SISTEMEREBBE A “L’ARIA CHE TIRA” – IN RAI NUNZIA DE GIROLAMO POTREBBE ANDARE AD AFFIANCARE MATANO - NUVOLE NERE PER SERENA BORTONE: TIBERIO TIMPERI POTREBBE PRENDERE IL SUO POSTO E…

Estratto dell'articolo di Michela Tamburrino per "La Stampa"

amadeus fiorello

Se c'è uno veramente felice di vedere l'ad della Rai Carlo Fuortes non più ai vertici della Rai bensì soprintendente della Scala è Fiorello.

Esilarante ieri mattina il suo commento alle notizie lette sul nostro giornale. Dopo un minuto di silenzio richiesto appunto per ricordare la partenza per altri lidi dell'amico Fuortes, Fiorello si è detto felice di avere almeno i biglietti gratis alla prima rappresentazione caldeggiata dal futuro nuovo vertice scaligero […]

carlo fuortes

E mentre in Rai ci si prepara per il futuro, rinverdendo ricordi di amicizie passate con Roberto Sergio e con Giampaolo Rossi, due grandi esperti di cose Rai, indicati come prossimo ad il primo e direttore generale il secondo […]

La sua partenza segnerà il cambiamento Rai a tutti i livelli. Dopo i nomi indicati in Cda per la direzione e della controllata Rai Way i due dirigenti avranno anche mano libera nello scegliersi le persone di cui si fidano di più da mettere al loro fianco. L'indicazione è però una e chiara per tutti: pescare tra gli interni dell'Azienda. Visto che tutto si muove, anche a La7 si sentono i contraccolpi.

serena bortone

La partenza di Giletti per la Rai si cui molto si parla in queste ore, lascerebbe libera la domenica che passerebbe nelle mani di Myrta Merlino. Giletti ha già pronto un programma il mercoledì sera su Rai 2 una sorta di Arena, che è per lui come un marchio di fabbrica. Il trasloco in Rai ha i suoi contraccolpi a La7: darebbe modo a David Parenzo di sistemarsi a «L'aria che tira», programma-creatura della Merlino.

alberto matano

La prossima estate intanto condurrà «In onda» con Concita De Gregorio fino a luglio per poi far tornare Marianna Aprile e Luca Telese a luglio e agosto. Tra i nomi in ascesa in Rai Monica Setta che quest'estate resuscita un titolo storico, «Donne al bivio» e quello di Nunzia De Girolamo, protagonista di una stagione ricca di soddisfazioni e di ascolti per il suo «Ciao Maschio». E pare che potrebbe affiancare Alberto Matano ne «La vita in diretta» […] Il cielo invece appare molto nuvoloso per Serena Bortone, al suo posto potrebbe andare Tiberio Timperi che scalpita da tempo ed è già stato indicato come futuro conduttore di «Uno mattina estate» con Serena Autieri.

massimo giletti myrta merlino

Un bel poker per l'agenzia di Lucio Presta visto che oltre ad Amadeus anche Tiberio Timperi, Nunzia De Girolamo, Eleonora Daniele, Simona Ventura e Laura Tecce sulla rampa di lancio, sono della sua scuderia. La prossima settimana dovrebbe essere quella utile per dare un presidente alla Commissione di Vigilanza Rai. L'accordo definitivo non è ancora stato raggiunto. Però, visto lo stallo che si trascina da troppo tempo, sembra che il leader dei 5stelle Giuseppe Conte abbia deciso di abbandonare la sua battaglia per imporre il troppo divisivo Riccardo Ricciardi. […] si va verso l'elezione della senatrice grillina Barbara Floridia.

monica setta marianna aprile luca telese roberto sergio barbara floridia tiberio timperi serena autieri giampaolo rossi nunzia de girolamo david parenzo concita de gregorio