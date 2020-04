17 apr 2020 18:18

TGCOM O TGCOMA? – BOTTURA PRENDE PER IL CULO IL “TGCOM” PER AVER CONFUSO SEPULVEDA CON GARCIA MARQUEZ CON UN ELENCO DI TITOLI INVENTATI: “SOLO UNO DI QUESTI È STATO REALMENTE PUBBLICATO SUL SITO DI TGCOM24. A CHI INDOVINA QUALE, IN REGALO UNA NOTIZIA VERA PRESA DA STUDIO APERTO. VA LETTA IN BIKINI” – AL PRIMO LAPSUS SU “REPUBBLICA”, SAPPIAMO A CHI CITOFONARE