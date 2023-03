THE DARK SIDE OF PINK FLOYD - GLI SCAZZI TRA I MEMBRI DELLA STORICA BAND BRITANNICA NON SI FERMANO NEMMENO PER LE CELEBRAZIONI DEL 50ESIMO DI COMPLEANNO DELL'ICONICO DISCO "THE DARK SIDE OF THE MOON" - ROGER WATERS CONTINUA SPARARE "PUTINATE", CRITICA LA CANZONE PRO-UCRAINA DI DAVID GILMOUR E NICK MASON E ANNUNCIA UNA VERSIONE SOLISTA DEL DISCO: "GILMOUR E WRIGHT NON SANNO SCRIVERE CANZONI! NON HANNO IDEE, NON NE HANNO MAI AVUTE" - GLI ALTRI DUE RISPONDONO… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Matteo Sacchi per “il Giornale”

dark side of the moon

[…] The Dark Side of the Moon ha compiuto ieri 50 anni. L’ottavo album in studio dei Pink Floyd, quello capolavoro, uscì il primo marzo del 1973 negli Usa e il 24 dello stesso mese in Gran Bretagna. È diventato uno dei dischi più venduti di tutti i tempi: oltre 50 milioni di copie.

[…] Ma nemmeno le celebrazioni per questo capolavoro rock sono riuscite a sanare le fratture che ormai da decenni spaccano in due i Pink Floyd e che quest’anno, anche per le diverse posizioni sulla guerra in Ucraina, sono riesplose in pieno. Il secondo “giubileo” di The Dark Side of the Moon verrà celebrato con un super cofanetto in uscita il 24 marzo. Un’iniziativa portata avanti da David Gilmour e dal batterista Nick Mason, che conterrà tra l’altro una nuova rimasterizzazione dell’album e un libro fotografico.

nick mason roger waters david gilmour 1

Come ci si poteva immaginare Roger Waters ha annunciato, invece, in un’intervista al Telegraph di avere registrato una versione solista dell’album che dovrebbe uscire a maggio. Dicendo chiaro e tondo che in fondo l’album è suo: «Ho scritto io The Dark Side of the Moon. Smettiamola con quella stronzata del “noi”! Ovviamente eravamo una band, eravamo in quattro, abbiamo contribuito tutti, ma è il mio progetto e l’ho scritto io. Quindi... blah!».

Roger Waters David Gilmour Polly Samson

E ancora: «Gilmour e Wright? Non sanno scrivere canzoni, non hanno niente da dire. Non sono artisti! Non hanno idee, nemmeno una. Non ne hanno mai avute e questo li fa impazzire» (fra l’altro, Wright è morto nel 2008). È solo l’ultima sfida a distanza degli ultimi mesi. Il picco delle ostilità è stato a inizio febbraio. Tutto è iniziato con un’intervista di Waters al giornale tedesco Berliner Zeitung. In quell’occasione ha preso posizioni filoputiniane e filopalestinesi ma soprattutto ha criticato Hey Hey Rise Up, la canzone dei Pink Floyd di David Gilmour e Nick Mason pro Ucraina. […]

